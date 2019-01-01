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Türkiye tek yürek oldu, milyonlar meydanlara indi!

  • 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için milyonlarca vatandaş meydanlara akın etti. İşte yurdun dört bir yanından kareler...

İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

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