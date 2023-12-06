2023-12-06 16:52:01 Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var
Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 76 ilde yapılan Türkiye’nin en büyük rüşvet operasyonda 274 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tescilde yapılan 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz gerçekleştiği; 147 milyon TL kamu zararına neden olunduğu, 406 milyon TL haksız çıkar sağlandığı, 225 milyon TL rüşvet alındığı, soruşturmanın toplam mali boyutunun ise 778 milyon TL olduğu tespit edildi. Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan noterde yapılan işlem sayıların bir anda artmasından şüphelenerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet almak ve Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Mal Edinme” suçlarıyla derinleştirildi.