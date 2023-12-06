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Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

2023-12-06 16:52:01
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 76 ilde yapılan Türkiye’nin en büyük rüşvet operasyonda 274 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Tescilde yapılan 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz gerçekleştiği; 147 milyon TL kamu zararına neden olunduğu, 406 milyon TL haksız çıkar sağlandığı, 225 milyon TL rüşvet alındığı, soruşturmanın toplam mali boyutunun ise 778 milyon TL olduğu tespit edildi. Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan noterde yapılan işlem sayıların bir anda artmasından şüphelenerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet almak ve Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Mal Edinme” suçlarıyla derinleştirildi.

#1
Foto - Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Yapılan çalışmada Avanos Noterliği tarafından; İlk tescilde araç bilgilerinin projesine aykırı girilmesi (ağırlık, kullanım amacı, vb), teknik değişiklik (yakıt sistemi, vites, vb), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi/ticari araç, vb), Tadilat (renk değişikliği, koltuk ekleme, vb) işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Avanos Noter Vekili İsmail Vural ve aracılara yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde; 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı; 147 milyon TL kamu zararına neden olunduğu tespit edildi. Bu arada 406 milyon TL haksız çıkar sağlandığı, karşılığında yaklaşık 225 milyon TL rüşvet alındığı anlaşıldı. Yapılan soruşturmanın toplam mali boyutunun ise 778 milyon TL'yi bulduğu açıklandı Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda 62’si Nevşehir’de olmak üzere 76 ilde toplam 234 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital ve baskılı materyallere de el konuldu.

#2
Foto - Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Avanos Noter Vekili İsmail Vural tarafından belirtilen aşamalardaki işlemleri yerine getirmeyen araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak içeriği itibariyle sahte ruhsat düzenlendiği, usulsüz işleme karşı rüşvetin doğrudan ya da İstanbul ve Adana basta olmak üzere trafik müşaviri/sigortacılar aracılığı ile İsmail Vural’a banka transferi ile veya elden ödendiği tespit edildi.

#3
Foto - Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Usulsüz işlemlerin İsmail Vural’ın Avanos Noter Başkatibi olarak çalışmaya başladığı son 2 yıl içerisinde yapıldığı anlaşıldı. İsmail Vural’ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023' ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu, tespit eden polis ekipleri Avanos Noterliğinin; 2021 yıl yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 78, ve 2023 yılının 11 ayında ise 12 bin 783 olduğu, ayni yoğunlukta işlemin devam etmesi halinde 2023 yıl yevmiye sayesinin 14 bin civarına ulaşabileceği, belirtildi.

#4
Foto - Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Polis ekipleri Noterler Birliğinden alınan işlem kayıtlarından Avanos Noterliğinde Mesai haricindeki işlem sayısının 15 bini geçtiğini de belirledi.

#5
Foto - Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Avanos Noter vekili İsmail Vural ve rüşvete aracılık yapan 8 şüphelinin banka hesaplarının yanı sıra, araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu. Ayrıca 3. Kişiler üzerine kaydettirdikleri 2 lüks araca ve 2 adet arsaya da tedbir konuldu. Soruşturma çerçevesinde suç geliri boyutunun tam olarak ortaya çıkması için de MASAK nezdinde araştırma ve rapor tanzim çalışmaları da devam ediyor.

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