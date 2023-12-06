Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu! Başrolde bakın kim var

Yapılan çalışmada Avanos Noterliği tarafından; İlk tescilde araç bilgilerinin projesine aykırı girilmesi (ağırlık, kullanım amacı, vb), teknik değişiklik (yakıt sistemi, vites, vb), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi/ticari araç, vb), Tadilat (renk değişikliği, koltuk ekleme, vb) işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Avanos Noter Vekili İsmail Vural ve aracılara yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde; 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı; 147 milyon TL kamu zararına neden olunduğu tespit edildi. Bu arada 406 milyon TL haksız çıkar sağlandığı, karşılığında yaklaşık 225 milyon TL rüşvet alındığı anlaşıldı. Yapılan soruşturmanın toplam mali boyutunun ise 778 milyon TL'yi bulduğu açıklandı Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda 62’si Nevşehir’de olmak üzere 76 ilde toplam 234 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital ve baskılı materyallere de el konuldu.