  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oyunculuğu bırakıp köye yerleşti! Yeni mesleği şaşırttı! Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında tarih yazmak üzere olduğunu belirtti.

#1
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yılı kapsamında düzenlenen programda, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye çok yakın olduğunu söyledi.

#2
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademisi koordinasyonunda yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında iki yılda 50'den fazla projenin hayata geçirildiğini ve yaklaşık 500 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

#3
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Program kapsamında lise öğrencilerinden sektör çalışanlarına kadar uzanan yetenek geliştirme, eğitim ve kariyer projelerinin tek çatı altında yürütüldüğünü ifade etti.

#4
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Yapay zekâ, kuantum teknolojileri, uzay, siber güvenlik ve otonom sistemlerin milli güvenliğin temel unsurları haline geldiğini belirten Görgün, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına geldiğini söyledi.

#5
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği platformlarla dünyanın birçok ülkesinde güven duyulan bir marka haline geldiğini belirten Görgün, savunma sanayii ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye çok yakın olunduğunu ifade etti. Savunma sanayii şirketlerindeki çalışan yaş ortalamasının 34 olduğunu, bazı şirketlerde ise bu rakamın 30'un altına indiğini söyleyen Görgün, Türkiye'nin genç ve yetkin insan kaynağı sayesinde önümüzdeki yıllarda dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

İnsan kaynağını yalnızca bir istihdam başlığı olarak değerlendirmediklerini belirten Görgün, bunu savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak gördüklerini ifade etti. Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin önümüzdeki dönemde daha fazla insana ulaşarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji ve üretim kapasitesini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!
Gündem

Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsam..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!
Gündem

İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat ..
Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi
Dünya

Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yarala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23