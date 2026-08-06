Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği platformlarla dünyanın birçok ülkesinde güven duyulan bir marka haline geldiğini belirten Görgün, savunma sanayii ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye çok yakın olunduğunu ifade etti. Savunma sanayii şirketlerindeki çalışan yaş ortalamasının 34 olduğunu, bazı şirketlerde ise bu rakamın 30'un altına indiğini söyleyen Görgün, Türkiye'nin genç ve yetkin insan kaynağı sayesinde önümüzdeki yıllarda dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.