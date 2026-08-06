Türkiye savunma sanayiinde tarih yazmak üzere: Yetkili isim 'az kaldı' diyerek duyurdu
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında tarih yazmak üzere olduğunu belirtti.
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında tarih yazmak üzere olduğunu belirtti.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yılı kapsamında düzenlenen programda, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye çok yakın olduğunu söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Akademisi koordinasyonunda yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında iki yılda 50'den fazla projenin hayata geçirildiğini ve yaklaşık 500 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.
Program kapsamında lise öğrencilerinden sektör çalışanlarına kadar uzanan yetenek geliştirme, eğitim ve kariyer projelerinin tek çatı altında yürütüldüğünü ifade etti.
Yapay zekâ, kuantum teknolojileri, uzay, siber güvenlik ve otonom sistemlerin milli güvenliğin temel unsurları haline geldiğini belirten Görgün, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına geldiğini söyledi.
Türk savunma sanayiinin geliştirdiği platformlarla dünyanın birçok ülkesinde güven duyulan bir marka haline geldiğini belirten Görgün, savunma sanayii ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeye çok yakın olunduğunu ifade etti. Savunma sanayii şirketlerindeki çalışan yaş ortalamasının 34 olduğunu, bazı şirketlerde ise bu rakamın 30'un altına indiğini söyleyen Görgün, Türkiye'nin genç ve yetkin insan kaynağı sayesinde önümüzdeki yıllarda dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.
İnsan kaynağını yalnızca bir istihdam başlığı olarak değerlendirmediklerini belirten Görgün, bunu savunma sanayiinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak gördüklerini ifade etti. Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin önümüzdeki dönemde daha fazla insana ulaşarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji ve üretim kapasitesini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.
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