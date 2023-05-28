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Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

2023-05-28 08:26:02
Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

Son dakika haberi... Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. 60 milyon 721 bin 745 seçmen 191 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

#1
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçilecek. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. 60 milyon 721 bin 745 seçmen için kurulan 191 binden fazla sandıkta oy kullanılacak. Seçmen, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

#2
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

NEREDE OY KULLANILACAĞI SEÇMEN BİLGİ KAĞIDIYLA VEYA İNTERNETTEN ÖĞRENİLEBİLECEK Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

#3
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

#4
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

SEÇMEN KİMLİK BELGESİ BULUNDURMAK ZORUNDA Sandık başına giden seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

#5
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

#6
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

OY PUSULASINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KONULMAYACAK Seçmenler, oy pusulasında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulasının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek. Seçmene, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konulacak, sandığa atılacak.

#7
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

OY KULLANILDIKTAN SONRA İMZA ATILACAK Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

#8
Foto - Türkiye sandık başında: İkinci tur için oy verme işlemi başladı

SANDIK KURULUNUN GÖREVLERİ Öte yandan, seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00'de oy verme yerinde bir araya gelecek. Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak. Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak. Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak sandık seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi birleşik oy pusulası ile zarf ve mührü vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Sandık Kurulu Başkanı, kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için, zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek. GÖRME ENGELLİLER ŞABLONLA OYLARINI VEREBİLECEK Görme engelli seçmenler, YSK tarafından oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecek. Engelliler, felçliler veya bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek.

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