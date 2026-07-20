Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

Bu durum, anlaşmanın önündeki en büyük teknik ve hukuki engellerden biri olarak görülüyor. Ancak Rusya'dan onay alma süreci; bölgede değişen dinamikler ve Rusya'nın Ukrayna meselesiyle meşgul olması sebebiyle normale göre çok daha hızlı aşılabilir.