Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu
The Wall Street Journal, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceği ülkeyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
The Wall Street Journal, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceği ülkeyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
F-35 sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinde yaptığı olumlu açıklamalar, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş sürecini bir ileri boyuta taşıdı. Ancak 2019'da Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ne olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.
ABD basınından The Wall Street Journal; S-400'lerin başka bir ülkeye devredilme sürecine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.
Habere göre Türkiye; ABD'nin F-35 savaş uçağı alımına yönelik itirazlarını ve engellerini ortadan kaldırmak için çeşitli faaliyetlere başladı. Türkiye bir yandan ABD başkanının NATO Zirvesinde kaldırdığı CAATSA yaptırımlarından güç alırken, bir yandan da Körfez ülkeleriyle diplomasi trafiğine girdi.
Bu diplomasi trafiğinde bölgede bulunan çeşitli ülkeler öne çıksa da Türkiye, S-400 hava savunma sistemini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devretmek üzere resmi görüşmelere başladı. Türkiye'nin BAE'yi seçmesi ise aslında rastgele gelişmiş bir seçim olmadı.
ABD'nin bölgedeki ülkelerle gerilim yaşayan ilişkisi ve BAE'nin İran saldırıları yüzünden artan hava savunma sistemi ihtiyacı, Türkiye için tarihi bir şans kapısı araladı. Habere göre Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne devredebilmesi için Rusya'dan ihraç onayı alması gerekiyor.
Bu durum, anlaşmanın önündeki en büyük teknik ve hukuki engellerden biri olarak görülüyor. Ancak Rusya'dan onay alma süreci; bölgede değişen dinamikler ve Rusya'nın Ukrayna meselesiyle meşgul olması sebebiyle normale göre çok daha hızlı aşılabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23