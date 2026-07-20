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Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

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Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

The Wall Street Journal, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceği ülkeyle ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

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#1
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

F-35 sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinde yaptığı olumlu açıklamalar, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş sürecini bir ileri boyuta taşıdı. Ancak 2019'da Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ne olacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

#2
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

ABD basınından The Wall Street Journal; S-400'lerin başka bir ülkeye devredilme sürecine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

#3
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

Habere göre Türkiye; ABD'nin F-35 savaş uçağı alımına yönelik itirazlarını ve engellerini ortadan kaldırmak için çeşitli faaliyetlere başladı. Türkiye bir yandan ABD başkanının NATO Zirvesinde kaldırdığı CAATSA yaptırımlarından güç alırken, bir yandan da Körfez ülkeleriyle diplomasi trafiğine girdi.

#4
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

Bu diplomasi trafiğinde bölgede bulunan çeşitli ülkeler öne çıksa da Türkiye, S-400 hava savunma sistemini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devretmek üzere resmi görüşmelere başladı. Türkiye'nin BAE'yi seçmesi ise aslında rastgele gelişmiş bir seçim olmadı.

#5
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

ABD'nin bölgedeki ülkelerle gerilim yaşayan ilişkisi ve BAE'nin İran saldırıları yüzünden artan hava savunma sistemi ihtiyacı, Türkiye için tarihi bir şans kapısı araladı. Habere göre Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne devredebilmesi için Rusya'dan ihraç onayı alması gerekiyor.

#6
Foto - Türkiye S-400'leri resmen elden çıkarıyor! The Wall Street Journal 'görüşmeler başladı' diyerek duyurdu

Bu durum, anlaşmanın önündeki en büyük teknik ve hukuki engellerden biri olarak görülüyor. Ancak Rusya'dan onay alma süreci; bölgede değişen dinamikler ve Rusya'nın Ukrayna meselesiyle meşgul olması sebebiyle normale göre çok daha hızlı aşılabilir.

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