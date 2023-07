Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta barış çabalarını sürdürüyor

"Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor" Geçtiğimiz senenin temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da sona erecek süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Anlaşmanın 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız. Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. "Savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz" Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafından sayın başkanı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak.