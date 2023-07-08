Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta barış çabalarını sürdürüyor

Resmi törenle karşılandı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Liderlerin baş başa görüşmesiyle paralel olarak heyetler arası görüşme de yapıldı. Ortak basın toplantısı düzenlendi Görüşmenin sonunda kamera karşısına geçen iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Sayın Zelenski ve heyetini misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos'ta Lviv'de gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu güçlendi. Savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü savunuyor. Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. "Dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik" 500'ncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Ukrayna ile olan dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.
"Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor" Geçtiğimiz senenin temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da sona erecek süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Anlaşmanın 2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız. Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. "Savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz" Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafından sayın başkanı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Önümüzdeki ay Sayın Putin'in de Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak.
Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar da şu şekilde: Türkiye'yi ziyaret etme fırsatından son derece memnunum. Burada şahsi olarak Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğiniz için memnuniyet duyuyorum. Rusya'nın devletimize karşı olan saldırganlığından kurtulmak için ülkenize gelen insanlarımıza gösterdiğiniz saygı ve misafirperverliğiniz için minnettarım. Son zamanlarda Rusya maksimum derecede gemilerin seyrini bloke ediyor. Karadeniz gıda koridorunda da durum aynı.
Bölgemizdeki halklarımızın iyiliği bize bağlı. Karadeniz bölgesinde bu istikrarı sağlamamız lazım. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye, bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım. Bu barış planını hayata geçirmek için çalışıyoruz. NATO zirvesini de görüştük. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakettiğini söylemesi bizi memnun etti.
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