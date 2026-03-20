  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya’da facia! Konteynerde yangın çıktı! 5’i çocuk 6 ölü Altında bayram dalgalanması! Gram 6 bin 670 liraya dayandı Türkiye, Ramazan Bayramı’nı kutluyor Samsunspor’un yıldızı Ndiaye: ‘Hayal kırıklığı yaşıyoruz’ Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin Dudu Teyze, iki devri birden yaşadı! 106 yıllık ömrüne koca bir tarih sığdırdı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türkiye, Ramazan Bayramı’nı kutluyor
AA Giriş Tarihi:

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutluyor

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın etti, birbirleriyle bayramlaştı. İşte yurttan bayramın ilk saatlerinden gelişmeler…

#1
İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla camilere gelmeye başladı. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi bayram namazı vaktinden önce doldu.

#2
Kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Büyükten küçüğe cemaat hep birlikte saf tutarken, caminin üst katı kadınlar için ayrıldı. Camiye çıkan yollarda yoğun araç ve yaya trafiği yaşandı. Vatandaşlar bayram namazı için Taksim, Eyüp Sultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.

#3
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazının ardından hutbe irat etti. Hutbelerde, bayramın dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, el ele, gönül gönüle verildiği muhabbet günü olduğu ifade edilerek, anne babaya saygının, onların hatırlanması ve ziyaret edilmesinin önemi anlatıldı.

#4
İslam coğrafyasında yaşanan savaşların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, Müslümanların birlik, beraberliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

#5
Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde çıkışta lokum, şeker ve çikolata ikram edildi.

#6
Ankara'da çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Yağışlı havada sabahın erken saatlerinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu.

#7
Farklı ülkelerden Müslümanlar geleneksel kıyafetleriyle camiye gelirken, bazı vatandaşlar da namazı çocuklarıyla kıldı. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı. Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.

#8
İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu. İzmir'de vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere geldi. Alsancak Hocazade Camii'ni dolduran cemaat, namazın ardından dua etti, birbirleriyle bayramlaştı. Kentteki diğer camilerde de bayram namazı kılındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23