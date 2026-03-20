Türkiye, Ramazan Bayramı’nı kutluyor

Kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Büyükten küçüğe cemaat hep birlikte saf tutarken, caminin üst katı kadınlar için ayrıldı. Camiye çıkan yollarda yoğun araç ve yaya trafiği yaşandı. Vatandaşlar bayram namazı için Taksim, Eyüp Sultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.