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Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

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Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’i birbirine bağlaması planlanan Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) projesi için ABD’de harekete geçildi. Türkiye’nin haklı itirazları nedeniyle Doğu Akdeniz’de tartışma konusu olan projeye Fransa’nın da desteği gelirken, ABD’li bazı Kongre üyeleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve DFC İcra Kurulu Başkanı Ben Black’ten GSI’ye daha güçlü destek verilmesini istedi.

#1
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Defenceturk'te yer alan habere göre, ABD’li bir grup milletvekili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) İcra Kurulu Başkanı Ben Black’e çağrıda bulunarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlayan Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) projesine öncelik verilmesini istedi.

#2
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

ABD’li iki partili bir grup milletvekili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) İcra Kurulu Başkanı Ben Black’e çağrıda bulunarak Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) projesine öncelik verilmesini istedi. Milletvekilleri, projenin iş birliğini, enerji güvenliğini ve ABD’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını güçlendirmek açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu savundu.

#3
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Bu girişim, Kongre Üyeleri Brad Schneider (Illinois) ve Gus Bilirakis (Florida) öncülüğünde gerçekleşti. Rubio ve Black’e ortak bir mektup gönderen kongre üyeleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlayan bu projeye ABD’nin daha fazla destek vermesini talep etti.

#4
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Cyprus Mail tarafından yapılan habere göre mektupta, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nun (IMEC) başarısının, ABD’nin ulusal çıkarlarını ilerletirken bölgenin gelecekteki istikrarı ve refahı için de kritik bir öneme sahip olacağı vurgulanıyor. Bu bağlamda milletvekilleri mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

“Doğu Akdeniz, IMEC’e açılan bir kapı olarak hayati bir rol oynayacaktır ve Büyük Deniz Bağlantısı, bu koridorun gelişiminin merkezinde yer alan kilit bir stratejik altyapı projesidir.”

#6
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Yetkililer, bölgedeki dönüşümün müttefikleri güçlendirmesi, enerji rotalarını çeşitlendirmesi ve bölgesel entegrasyonu derinleştirmesi konusunda ABD’nin açık bir çıkarı olduğunu ifade ettiler. Mektupta, “GSI projesi, Yunanistan, GKRY ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlayarak kilit ABD ortaklarını stratejik açıdan hayati bir koridor üzerinden birleştirecektir.” denildi. Mektuba göre proje ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa elektrik iletim sisteminden izolasyonuna son verecek, İsrail’in elektrik arz güvenliğini güçlendirecek ve Avrupa ile Doğu Akdeniz arasında güvenilir, temiz ve çift yönlü elektrik akışı için bir platform oluşturacak. Milletvekilleri, projenin Schneider ve Bilirakis tarafından Mayıs 2025’te sunulan iki partili Doğu Akdeniz Geçidi Yasası’nın hedeflerini desteklediğini de sözlerine ekledi. Önerilen bu yasa tasarısı, Doğu Akdeniz’i Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında stratejik bir bağlantı noktası olarak kabul ediyor. Tasarı ayrıca sınır ötesi altyapı, enerji bağlantıları ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve diğer bölgesel ortaklarla daha yakın stratejik koordinasyon için ABD’nin daha güçlü destek vermesi çağrısında bulunuyor.

#7
Foto - Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Cyprus Mail’e göre Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) projesi yeni bir aşamaya girmiş bulunuyor. Fransız altyapı yatırımcısı Meridiam’ın kısa süre önce projenin yüzde 66 ile çoğunluk hissedarı olma kararı, bağlantının konsept aşamasından uygulama aşamasına geçebileceğine dair güveni tazeledi. GSI artık sadece bir altyapı projesi olarak değil, GKRY’nin elektrik piyasasının gelecekteki yapısına yapılan kalıcı bir yatırım olarak görülüyor.

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