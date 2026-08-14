Türkiye projeyi durdurmak için savaş gemisi yollamıştı: 4 ülke Ankara'dan korkup ABD'yi çağırdı

Yetkililer, bölgedeki dönüşümün müttefikleri güçlendirmesi, enerji rotalarını çeşitlendirmesi ve bölgesel entegrasyonu derinleştirmesi konusunda ABD’nin açık bir çıkarı olduğunu ifade ettiler. Mektupta, “GSI projesi, Yunanistan, GKRY ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlayarak kilit ABD ortaklarını stratejik açıdan hayati bir koridor üzerinden birleştirecektir.” denildi. Mektuba göre proje ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa elektrik iletim sisteminden izolasyonuna son verecek, İsrail’in elektrik arz güvenliğini güçlendirecek ve Avrupa ile Doğu Akdeniz arasında güvenilir, temiz ve çift yönlü elektrik akışı için bir platform oluşturacak. Milletvekilleri, projenin Schneider ve Bilirakis tarafından Mayıs 2025’te sunulan iki partili Doğu Akdeniz Geçidi Yasası’nın hedeflerini desteklediğini de sözlerine ekledi. Önerilen bu yasa tasarısı, Doğu Akdeniz’i Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında stratejik bir bağlantı noktası olarak kabul ediyor. Tasarı ayrıca sınır ötesi altyapı, enerji bağlantıları ve Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve diğer bölgesel ortaklarla daha yakın stratejik koordinasyon için ABD’nin daha güçlü destek vermesi çağrısında bulunuyor.