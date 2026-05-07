Türkiye Patriot'un yerlisini yaptı: Adını Kur'an-ı Kerim'den alıyor

Bunların yeterli olmadığını vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu takviye etmek maksadıyla 3 yeni sistem daha ekleniyor TOLGA'ya. Bunlardan biri lazerle dronları imha edecek, lazer hava savunma sistemi. Bir diğeri mikrodalga. Onun testleri yetişmediği için buraya getiremedik ama fuardan hemen sonra testleri devam ediyor olacak. Mikrodalga, belli bir mesafeye yaklaşmış olan, mikrodalganın gücünün yettiği alana girmiş olan dronların yakılması şeklinde. Özellikle sürü saldırıları için çok ciddi bir tedbir o. Bir diğeri de ENFAL-17. ENFAL-17 bir roket sistemi. Özellikle Şahid benzeri dronlara, 30 bin feete kadar etkili olduğu için sadece Şahid benzeri dronlar da değil, aynı zamanda 30 bin feetin altında gelen her türlü tehdit, buna stand-off mühimmatı, taarruz helikopterlerini de ekleyebiliriz veya çok alçak irtifa gelen insanlı hava tehditlerini ekleyebiliriz. Bütün bu tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirdiğimiz bir sistem."