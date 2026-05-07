SON DAKİKA
Ekonomi
ABD-İran hattında barış anlaşması ihtimali: Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Ateşkes tutmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD-İran hattında barış anlaşması ihtimali: Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Ateşkes tutmadı

ABD ile İran arasındaki barış anlaşması ihtimalinin güçlenmesi ve Fed'e yönelik indirim beklentileriyle altın fiyatları güçlü seyrini koruyor. Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sonlandırabilecek bir anlaşmaya varılacağına yönelik iyimserlikle güçlü seyrini korurken, haftanın sonuna doğru yatay bir görünüm sergiledi. Gram altın 7 Mayıs 2026 Perşembe gününe 6.839 TL seviyesinden, ons altın ise 4.700 dolar civarından başladı.

Sarı metal, ABD-İran hattında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle mart ayının sonundan bu yana en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti. Ancak yükselişin ardından piyasalarda denge arayışı öne çıktı. Ateşkes yürürlüğe girecek mi? Bloomberg’in aktardığına göre ABD ve İran, çatışmaları sona erdirmek amacıyla sunulan yeni teklif üzerinde uzlaşı zemini arıyor. ABD Başkanı Donald Trump da savaşın sona ermesi konusunda “çok iyi bir şans” bulunduğunu ve bunun gelecek haftaki Pekin ziyareti öncesinde gerçekleşebileceğini söyledi. Jeopolitik tansiyonun azalabileceğine yönelik beklenti petrol fiyatlarında gerilemeye neden olurken, enflasyon baskılarına ilişkin kaygıların da zayıflamasına katkı sağladı. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentilerini destekleyerek altına olan ilgiyi canlı tuttu.

Faiz oranlarında olası gerileme, faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini azaltıyor. Bu nedenle yatırımcılar, hem Orta Doğu’dan gelecek haber akışını hem de Fed’in para politikasına yön verebilecek ABD istihdam verilerini yakından izliyor. Zaner Metals kıdemli metal stratejisti Peter Grant, barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin altın piyasasında kısa vadeli toparlanma sağladığını belirtirken, piyasanın Orta Doğu kaynaklı yeni gelişmelerle hızla yön değiştirebileceği uyarısında bulundu. Küresel piyasaların odağı şimdi cuma günü açıklanacak nisan ayı ABD istihdam raporunda. İş gücü piyasasında görülebilecek güçlü bir tablo, doları destekleyerek emtia fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir. Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 6.839,69 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 11.234,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 22.433,00 TL Tam altın satış fiyatı: 44.565,92 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.695,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 111.756,57 TL Ons altın satış fiyatı: 4.700,13 dolar Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın, jeopolitik belirsizlikler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerle güçlü duruşunu sürdürüyor. Gazete Oksijen'E GÖRE, Diplomatik iyimserliğin kalıcı olup olmayacağı, ons altının 4.700 dolar eşiğindeki seyrinde belirleyici olacak.

Altın fiyatları son dakika tablosu ile gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış grafiği sık sık kontrol ediliyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe altın alış satış fiyatları son durum tablosu... ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 7 MAYIS 2026! GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.834,38 TL. Gram altın satış fiyatı:6.835,17 TL. ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:11.119,00 TL. Çeyrek altın satış fiyatı:11.224,00 TL. ONS ALTIN FİYATLARI! Ons altın alış (USD) fiyatı:4.592,87. Ons altın satış (USD) fiyatı:4.695,36. Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.327,00 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.664,00 TL. Ata altını alış fiyatı:45.072,78 TL. Ata altını satış fiyatı:46.206,38 TL.

