ABD-İran hattında barış anlaşması ihtimali: Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Ateşkes tutmadı

Sarı metal, ABD-İran hattında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle mart ayının sonundan bu yana en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti. Ancak yükselişin ardından piyasalarda denge arayışı öne çıktı. Ateşkes yürürlüğe girecek mi? Bloomberg’in aktardığına göre ABD ve İran, çatışmaları sona erdirmek amacıyla sunulan yeni teklif üzerinde uzlaşı zemini arıyor. ABD Başkanı Donald Trump da savaşın sona ermesi konusunda “çok iyi bir şans” bulunduğunu ve bunun gelecek haftaki Pekin ziyareti öncesinde gerçekleşebileceğini söyledi. Jeopolitik tansiyonun azalabileceğine yönelik beklenti petrol fiyatlarında gerilemeye neden olurken, enflasyon baskılarına ilişkin kaygıların da zayıflamasına katkı sağladı. Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentilerini destekleyerek altına olan ilgiyi canlı tuttu.