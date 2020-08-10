2020-08-10 18:09:23 'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!
Oruç Reis dün gece yaptığı bir hareketle Yunanistan'ı hareketlendirdi.
Oruç Reis dün gece yaptığı bir hareketle Yunanistan'ı hareketlendirdi.
Türkiye Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin olarak Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti. İlan Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Türkiye'nin Navtex duyurusunun ardından Yunanistan da Navtex duyurusunda bulundu.
Türkiye'nin duyurusunun ardından Yunanlar, Oruç Reis'i deniz trafiği uygulamalarından adım adım takip etmeye başladı.
Oruç Reis ve yanında sefer yapan gemilerin sinyalleri kapatmasıyla Yunanistan'ın tüm birimleri de dahil olmak üzere Yunan vatandaşlarını da telaşlandırdı.
Oruç Reis'in bu hareketi Yunan basınında son dakika olarak geçerken Yunanları da paniğe sevk etti.
Yunan gündemini sallayan Oruç Reis, ülkede Twitter'ın en çok konuşulanları arasına girdi.
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
İşte Yunanistan'daki o panik havası...
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