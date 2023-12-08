Türkiye liglerinde ağızları açık bırakan olay! Futbol takımı bulamadı, kiralık kaleci oldu! O kaleci, şimdi ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor! Bakın kim

Halı saha takımı için Tınmaz ile anlaşan Kerem Surak Karcı ise 5-6 haftadır kaleci aradıklarını ancak bir türlü bulamadıklarını söyledi. Sosyal medyadan Tınmaz'a ulaştıklarını aktaran Karcı, "Bana ilginç geldi. Ben önce inanmadım, sahada görene kadar da inanmamıştım. Takımdaki arkadaşlar da deneyelim dediler. Ücreti konuştuk, anlaştık. Karşı takımla rekabet var. Onların kalecileri sağlamdı. Biz sürekli aramızda kaleye geçiyorduk. Şimdi iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.