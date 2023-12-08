2023-12-08 14:41:04 Türkiye liglerinde ağızları açık bırakan olay! Futbol takımı bulamadı, kiralık kaleci oldu! O kaleci, şimdi ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor! Bakın kim
Amatör kümede 2 yıl futbol oynadıktan sonra takım bulamayan 21 yaşındaki kaleci Kaan Tınmaz, İzmir'de ücret karşılığı halı saha maçlarında forma giyiyor. Tınmaz, Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı'nda okuduğu dönemde Uşak 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karahallıspor'da kaleci olarak forma giydi.