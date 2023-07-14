Türkiye kavrulurken uzman isimden uyarı geldi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün

Sıcak havalar sağlık sorunu olsun olmasın herkesi olumsuz etkileyebiliyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları bazı kişilerde hayatı bile tehdit eder hale gelebiliyor. Bu süreçte en çok kalp hastalığıyla birlikte kronik hastalıkları bulunanların çok dikkatli olması gerekiyor. Medicana Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, sıcak havalarda kalp hastaları için uyarılarda bulundu. Sıcak havalarda vücudun kendi sıcaklığını normal seviyelerde tutmak için daha fazla çalıştığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz, “Daha fazla çalışan vücut kalbe ve birçok organa daha fazla yük bindirir. Bu da eğer kalp rahatsızlığı varsa büyük risk anlamına gelir. Sıcak havalar, ani kan basıncı düşüşüne ya da yükselmesine neden olabilir. Kalp ve damar hastaları ile ileri yaştaki bireylerde bu ani değişimler kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle özellikle de kalple ilgili sorunları olanların, hipertansiyonu bulunanların çok dikkatli olması gerekmektedir” dedi.