C SEGMENT TERCİH EDİLDİ Öte yandan, otomobil pazarında segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı. TOGG ise 2023 yılından sonra piyasaya çıkarak en çok satılan listesine girilmesi bekleniyor.