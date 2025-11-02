  • İSTANBUL
Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: "Türklerin gerisinde kaldık"

Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: “Türklerin gerisinde kaldık”

Türkiye, İsrail’i tedirgin etmeye devam ediyor. Siyonist medya, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızından endişe duyarak, Ankara'nın İsrail'i geride bıraktığını itiraf etti. Maariv gazetesi, Türkiye'nin bölgedeki en güçlü ekonomiler arasında olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı devam ederken, Maariv gazetesi, "Türkiye ve Mısır, İsrail ekonomisini sarstı ve onu geride bıraktı" başlıklı bir habere imza attı.

Foto - Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: "Türklerin gerisinde kaldık"

Haberde, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son raporuna dayandırılarak Türkiye'nin bölgedeki ekonomik büyüme yarışında dikkat çekici bir ivme yakalayarak İsrail'i geride bıraktığı, küresel dalgalanmalara rağmen %3,5'lik büyüme öngörüsüyle öne çıkan Türkiye'nin hem savunma sanayisinde hem de ekonomik alanda attığı stratejik adımlarla bölgesel dengeleri yeniden şekillendirdiği vurgulandı.

Foto - Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: "Türklerin gerisinde kaldık"

Maariv, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızından duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: "IMF, İsrail'in gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini %2,5 olarak tahmin ederken, bazı ülkeler bu oranın iki katına ulaşmış durumda ve bunlar (Türkiye ve Mısır), tabiri caizse, İsrail'in en yakın dostları arasında sayılmaz."

Foto - Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: "Türklerin gerisinde kaldık"

İsrailli gazete, Orta Doğu alevler içindeyken ve son iki yıldaki çalkantılar giderek şiddetlenirken, IMF'nin bölgeye ilişkin 2025 yılı GSYİH büyüme tahminlerini açıkladığını ve en güçlü ekonomilere dikkat çektiğini belirtti. Haberde, IMF'nin tahminlerine dayandırılarak, Türkiye'nin büyüme oranının %3,5, İsrail'in büyüme oranının ise %2,5 olarak açıklandığı belirtildi. Maariv, Türkiye'nin bölgesel ekonomik yarışta İsrail'i geçtiğinin altını çizdi.

Foto - Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: "Türklerin gerisinde kaldık"

Maariv, Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamlelerini de mercek altına alarak, "Birkaç gün önce, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye'ye 20 Eurofighter savaş uçağı satışı için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, iki NATO müttefiki arasındaki savunma ilişkilerini derinleştiriyor ve Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

