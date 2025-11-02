Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye, İsrail’in ekonomisini sarstı! Siyonistler panikledi: “Türklerin gerisinde kaldık”
Türkiye, İsrail’i tedirgin etmeye devam ediyor. Siyonist medya, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızından endişe duyarak, Ankara'nın İsrail'i geride bıraktığını itiraf etti. Maariv gazetesi, Türkiye'nin bölgedeki en güçlü ekonomiler arasında olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı devam ederken, Maariv gazetesi, "Türkiye ve Mısır, İsrail ekonomisini sarstı ve onu geride bıraktı" başlıklı bir habere imza attı.