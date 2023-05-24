Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev işbirliği! Dünyada ilk 5’e oynuyor

Başkan Gürle, şöyle devam etti: "Mobilya sektöründe Türkiye geneli 2,8 dolar olan ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz MODEKO’da alım heyeti organizasyonu yanında, tasarım buluşma noktası programını gerçekleştirdi. MODEKO Fuarında bu sene 3’üncüsü düzenlenecek Ezber Bozan Tasarım Yarışması tanıtımı yapıldı, geçmiş senenin dereceye giren tasarımları sergilendi. Birliğimiz Türkiye’de sektörümüzdeki bütün projelerin yürütüldüğü bir merkez konumunda. Biz Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak hem ihracata yönelik uluslararası hem de yurt içindeki sorunları çözmek için yoğun emek harcıyoruz. Projelerimizle, etkinliklerimizle, alım heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, ulusal/uluslararası fuar katılımlarıyla bütün koordinasyonu sağlıyoruz; ayrıca MODEKO Fuarı bölgemizin en önemli fuarları arasında, fuarımızın önümüzdeki yıllarda başarılarının ve katılımcılarının memnuniyetinin artması için çalışmaya devam ediyoruz.”