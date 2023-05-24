2023-05-24 21:33:58 Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev işbirliği! Dünyada ilk 5’e oynuyor
10 milyar dolar ihracat ile dünyanın ilk 5 ihracatçısı içinde yer almayı hedefleyen Türk mobilya sektörü, Uluslararası Mobilya Fuarında ithalatçılara yeni nesil mobilyalarını tanıttı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Suudi Arabistan ve Fas’tan 7 yabancı firma ile 40’a yakın Türk mobilya ihracatçısı firmamız 200’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.