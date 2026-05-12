Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılından bu yana sivil geçişlere kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı, bugün itibarıyla pasaportlu giriş-çıkış işlemlerine yeniden açıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşları ve gerekli izinlere sahip Suriyeliler artık bu sınır kapısını aktif olarak kullanabilecek. Bölge ekonomisine can suyu olması beklenen bu hamle, sınır hattında 12 yıl sonra normalleşme yolunda atılan en büyük adım oldu.

Foto - Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Akçakale Gümrük Kapısı'nın 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatıldığı hatırlatıldı.

Foto - Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

Süreç içinde insani yardım ile kamu görevlilerinin kontrollü geçişlerinin sürdüğü belirtilen kapı için yeni bir uygulamanın başlatıldığı ifade edildi.

Foto - Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

Açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin bugün itibarıyla başlayacağı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

Foto - Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

"Bu kapsamda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları ile Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaportla geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valiliğimiz bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvurular üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir."

