Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk! Yeni uygulama bugün başlıyor

Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılından bu yana sivil geçişlere kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı, bugün itibarıyla pasaportlu giriş-çıkış işlemlerine yeniden açıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşları ve gerekli izinlere sahip Suriyeliler artık bu sınır kapısını aktif olarak kullanabilecek. Bölge ekonomisine can suyu olması beklenen bu hamle, sınır hattında 12 yıl sonra normalleşme yolunda atılan en büyük adım oldu.