Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için can atan İsrail Aliyev'den yardım istedi

Tel Aviv merkezli haber sitesi Walla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Haberde, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşen Aliyev’in, olumlu cevap aldığı iddia edildi. İsrailli diplomatik yetkililer, Azerbaycan’ın aracubulucuk iddiasını reddetmedi, ancak Türkiye’den henüz olumlu bir sinyal almadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti. Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için “anahtarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde olduğunu” söyledi. Olası bir normalleşmenin ise, İsrail’de 23 Mart 2021’de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmede, Aliyev’in doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Aliyev’in doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, Aliyev’e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Aliyev’in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de teşekkür etti.