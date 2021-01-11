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Dünya
20
Türkiye ile ilgili F-35 kararı! Yeni listeyi açıkladılar

2021-01-11 10:05:18
Türkiye ile ilgili F-35 kararı! Yeni listeyi açıkladılar

Türkiye'yi S-400 programından çıkardığını duyuran ABD'den yeni adımlar geliyor.

#1
Foto - Lockheed Martin 2021'in F-35 listesini kapsamlı bir şekilde açıkladı. Türkiye detayı dikkat çekerken listede yer alan ülkeler açıklandı.

Lockheed Martin 2021'in F-35 listesini kapsamlı bir şekilde açıkladı. Türkiye detayı dikkat çekerken listede yer alan ülkeler açıklandı.

#2
Foto - İngiltere

İngiltere

#3
Foto - İtalya

İtalya

#4
Foto - Hollanda

Hollanda

#5
Foto - Avustralya

Avustralya

#6
Foto - Norveç

Norveç

#7
Foto - Danimarka

Danimarka

#8
Foto - Kanada

Kanada

#9
Foto - İsrail

İsrail

#10
Foto - Japonya

Japonya

#11
Foto - Güney Kore

Güney Kore

#12
Foto - Belçika

Belçika

#13
Foto - Polonya

Polonya

#14
Foto - Singapur

Singapur

#15
Foto - 2021'in ilk açıklanan verilerine göre, F-35 programı listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi.

2021'in ilk açıklanan verilerine göre, F-35 programı listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi.

#16
Foto - Rusya'dan S-400 alacağını duyuran Hindistan'ın da F-35 programı listesinde yer almadığı görüldü.

Rusya'dan S-400 alacağını duyuran Hindistan'ın da F-35 programı listesinde yer almadığı görüldü.

#17
Foto - Lockheed Martin tarafından açıklanan verilerde, F35'lerin birim maliyetlerine ilişkin bilgi veriliyor.

Lockheed Martin tarafından açıklanan verilerde, F35'lerin birim maliyetlerine ilişkin bilgi veriliyor.

#18
Foto - LM'nin bir başka verisinde, F35'lerin hangi üslerde kullanıldığı açıklanıyor.

LM'nin bir başka verisinde, F35'lerin hangi üslerde kullanıldığı açıklanıyor.

#19
Foto - Bu da LM tarafından açıklanan başka bir veri. Burada F-35'lerin kaç saat uçtuğu, pilot bilgileri vs detaylar paylaşıldı.

Bu da LM tarafından açıklanan başka bir veri. Burada F-35'lerin kaç saat uçtuğu, pilot bilgileri vs detaylar paylaşıldı.

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