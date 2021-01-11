2021-01-11 10:05:18 Türkiye ile ilgili F-35 kararı! Yeni listeyi açıkladılar
Türkiye'yi S-400 programından çıkardığını duyuran ABD'den yeni adımlar geliyor.
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Türkiye'yi S-400 programından çıkardığını duyuran ABD'den yeni adımlar geliyor.
Lockheed Martin 2021'in F-35 listesini kapsamlı bir şekilde açıkladı. Türkiye detayı dikkat çekerken listede yer alan ülkeler açıklandı.
İngiltere
İtalya
Hollanda
Avustralya
Norveç
Danimarka
Kanada
İsrail
Japonya
Güney Kore
Belçika
Polonya
Singapur
2021'in ilk açıklanan verilerine göre, F-35 programı listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi.
Rusya'dan S-400 alacağını duyuran Hindistan'ın da F-35 programı listesinde yer almadığı görüldü.
Lockheed Martin tarafından açıklanan verilerde, F35'lerin birim maliyetlerine ilişkin bilgi veriliyor.
LM'nin bir başka verisinde, F35'lerin hangi üslerde kullanıldığı açıklanıyor.
Bu da LM tarafından açıklanan başka bir veri. Burada F-35'lerin kaç saat uçtuğu, pilot bilgileri vs detaylar paylaşıldı.
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