Türkiye için tehlike çanları çalıyor! Türk profesör acil olarak uyardı

Türkiye’nin küresel ısınmadan en çok etkilenecek Akdeniz ülkeleri arasında ilk sıralarda olduğunu ve bu yüzden yağış konusunda sıkıntı yaşayacağımızı aktaran Prof. Dr. Çakmakcı, “Sıcaklık rekorları yıldan yıla artıyor, küresel ısınmadan hiçbir ülkenin kaçarı olmayacak ama bundan da en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye’dir. Sürekli artan bir sıcaklık söz konusu bu yüzden de yağış rejimlerinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ani ve şiddetli yağışlar afetlere yol açabilmektedir. Bu şiddetli yağışların biriktirilmesi veya yer altına sızdırılması da genellikle pek mümkün olmamaktadır. 2020, 2021 ve 2022 yılında da normallerin üstünde ciddi bir yağış aldık diyemeyiz. Kısmen normallerin altında gibiydi. 2023 su yılı başlangıcından bugüne kadar ise normallerin çok çok altındayız. Zaten 2015 yılından itibaren barajlardaki doluluk oranlarımız da azalıyor. Bu da bizim çok acil ivedilikle tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor” dedi.