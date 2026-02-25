Türkiye için askerlik planları değiştirildi: Burada askerlik yapana 3 ay indirim

Yeni planlamaya göre, standart askerlik süresi 12 ay olarak kalmaya devam ediyor. Ancak, kendi isteğiyle veya atama yoluyla sınır bölgelerindeki birliklerde görev alan erler için askerlik süresi 9 aya düşürülüyor. Bu indirimden yararlanabilmek için askerlik hizmetinin tamamının sınır bölgesindeki birliğinde tamamlanması şartı aranıyor.