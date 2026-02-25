Türkiye için askerlik planları değiştirildi: Burada askerlik yapana 3 ay indirim
Komşuda Türkiye paniği sürüyor. İpsala'ya yaklaşık 150 km mesafedeki kent sınır bölgesi ilan edilirken burada askerlik yapacak erler için flaş bir karar alındı.
Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni planlaması, askerlik hizmetinde önemli değişiklikler getiriyor.
Yapılan yeni düzenlemeyle Batı Trakya’daki İskeçe şehri de artık erler için “sınır bölgesi” statüsüne dahil edildi. Bu düzenleme sadece zorunlu askerlik görevini yapan yükümlüleri kapsıyor; Yunan Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki muvazzaf personeli etkilemiyor.
Yeni planlamaya göre, standart askerlik süresi 12 ay olarak kalmaya devam ediyor. Ancak, kendi isteğiyle veya atama yoluyla sınır bölgelerindeki birliklerde görev alan erler için askerlik süresi 9 aya düşürülüyor. Bu indirimden yararlanabilmek için askerlik hizmetinin tamamının sınır bölgesindeki birliğinde tamamlanması şartı aranıyor.
İskeçe’nin sınır bölgesi statüsüne alınması, Batı Trakya’nın coğrafi konumu itibarıyla savunma planlamasındaki rolünü güçlendiriyor. Bu düzenlemenin bölgedeki birliklere giden asker sayısını artırması, dolayısıyla personel doluluk oranını ve operasyonel hazırlık seviyesini yükseltmesi bekleniyor.
9 aylık hizmet seçeneğini tercih eden askerler, görev süreleri boyunca iç bölgelerdeki birliklere nakil (tayin) istemeden sınır birliklerinde kalacaklar. Bu uygulama, bir yandan sınır bölgelerindeki askeri gücü tahkim etmeyi hedeflerken, diğer yandan yükümlülere askerlik süresini kısaltma imkânı sunan bir teşvik niteliği taşıyor.
Uygulamanın önümüzdeki celp dönemlerinden (ESSO) itibaren başlaması beklenirken, konuya ilişkin teknik detaylar Bakanlık tarafından yayımlanacak genelgelerle netleşecek.
KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
