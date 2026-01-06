  • İSTANBUL
2026’da Türkiye otomotiv pazarına 70 yeni model geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2026’da Türkiye otomotiv pazarına 70 yeni model geliyor!

Türkiye’de 2026 yılı otomotiv sektörü açısından büyük bir hareketliliğe sahne olacak. 29 markaya ait 69 yeni ve makyajlı modelin satışa sunulmasıyla pazarda rekabetin artması bekleniyor.

#1
Foto

Türkiye otomotiv pazarı, 2025’te yaşanan yoğun rekabetin ardından 2026’da yeni bir genişleme dönemine giriyor. Hürriyet’in aktardığı bilgilere göre bu yıl 29 farklı markaya ait toplam 69 yeni model, Türkiye yollarına çıkacak.

#2
Foto

Yeni elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle birlikte rekabetin hem fiyat hem de teknoloji alanında sertleşmesi bekleniyor.

#3
Foto

Renault, 2026 Şubat ayında yeni Clio’yu satışa sunacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye’de üretilecek yeni Boreal modeli devreye alınacak. Fransız marka ayrıca makyajlı Megane E-Tech ve uzun süredir beklenen Scenic E-Tech modellerini de Türkiye’ye getirecek.

#4
Foto

Renault’un kardeş markası Dacia cephesinde de hareketlilik yaşanacak. Ocak ayında yeni Sandero, Mart ayında ise Sandero Stepway ve Jogger modelleri satışa çıkacak.

#5
Foto

Fiat, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni modelini 2026’nın son çeyreğinde tanıtacak. Hyundai ise İzmit’te üreteceği tamamen elektrikli Ioniq 3 modelini Eylül ayında devreye alacak. Marka ayrıca Mayıs ayında makyajlı Ioniq 6 ile birlikte Bluelink dijital hizmet platformunu Türkiye pazarına sunacak.

#6
Foto

Alman üreticiler 2026’da özellikle elektrikli modellerine odaklanıyor. Audi, BMW ve Mercedes-Benz, farklı segmentlerde hibrit ve tam elektrikli modellerle pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

#7
Foto

Öne çıkan modeller arasında; Audi Q4 e-tron (makyajlı), BMW i7 (makyajlı)

#8
Foto

Mercedes GLC ve C-Serisi elektrikli versiyonları yer alıyor. Mercedes ayrıca AMG GT 4 Kapı Coupe ve GLB’nin hem benzinli hem elektrikli versiyonlarını Türkiye’ye getirecek.

#9
Foto

SUV segmenti, 2026’da Türkiye pazarında en yoğun rekabetin yaşanacağı kategori olacak. Kia, Toyota, Skoda, Volvo ve Peugeot gibi markalar yeni SUV modelleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor.

#10
Foto

Bunlardan bazıları: Kia EV2 (Mart), Toyota RAV4 (İlk çeyrek), Skoda Enyaq Coupe RS (İlk çeyrek), Volvo EX60 (Yıl ortası), Peugeot 308 (İkinci yarı),

#11
Foto

Alfa Romeo: Tonale (Nisan), Alpine: A390, Audi: A6 Sedan PHEV, RS5 Avant PHEV, A6 Allroad, A3(makyajlı), Q4 e-tron (makyajlı), Q7 BMW: iX3, i7 (makyajlı), 7 Serisi (makyajlı) BYD: Atto 2 DM-i.

#12
Foto

Cupra: Born (makyajlı), Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Ford: Ranger Raptor özel seri, Courier özel seri, Puma özel seri, Honda: Prelude.

#13
Foto

Hyundai: Ioniq 6 (makyajlı), Ioniq 3, Jeep: Compass, Kia: Stonic (makyajlı), EV2, Seltos, XCeed (makyajlı), Lexus: ES, MG: ZS.

#14
Foto

Mercedes-Benz: CLA Hibrit, GLB Elektrik, GLC Elektrik, S-Serisi, C-Serisi Elektrik, EQS, GLB Benzinli, GLA Elektrik, C-Serisi Benzinli, AMG GT 4 Kapı Coupe Opel: Mokka GSE, Peugeot: 308.

#15
Foto

Porsche: Cayenne Elektrik, Renault: Clio, Megane E-Tech (makyajlı), Scenic E-Tech, Boreal, Seat: Ibiza, Arona, Skoda: Enyaq Coupe RS, Fabia 130, Toyota: RAV4, Yaris Cross Hybrid (makyajlı), Hilux, Volkswagen: T-Roc, Caddy (makyajlı), Volvo: EX60

#16
Foto

2026 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için elektrifikasyon, dijitalleşme ve yerli üretimin güçlendiği bir dönem olacak.

#17
Foto

Uzmanlara göre pazar, elektrikli ve hibrit modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte fiyat dengesi ve rekabet yapısında büyük bir dönüşüm yaşayacak.

