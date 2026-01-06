2026’da Türkiye otomotiv pazarına 70 yeni model geliyor!
Türkiye’de 2026 yılı otomotiv sektörü açısından büyük bir hareketliliğe sahne olacak. 29 markaya ait 69 yeni ve makyajlı modelin satışa sunulmasıyla pazarda rekabetin artması bekleniyor.
Türkiye otomotiv pazarı, 2025’te yaşanan yoğun rekabetin ardından 2026’da yeni bir genişleme dönemine giriyor. Hürriyet’in aktardığı bilgilere göre bu yıl 29 farklı markaya ait toplam 69 yeni model, Türkiye yollarına çıkacak.
Yeni elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle birlikte rekabetin hem fiyat hem de teknoloji alanında sertleşmesi bekleniyor.
Renault, 2026 Şubat ayında yeni Clio’yu satışa sunacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye’de üretilecek yeni Boreal modeli devreye alınacak. Fransız marka ayrıca makyajlı Megane E-Tech ve uzun süredir beklenen Scenic E-Tech modellerini de Türkiye’ye getirecek.
Renault’un kardeş markası Dacia cephesinde de hareketlilik yaşanacak. Ocak ayında yeni Sandero, Mart ayında ise Sandero Stepway ve Jogger modelleri satışa çıkacak.
Fiat, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni modelini 2026’nın son çeyreğinde tanıtacak. Hyundai ise İzmit’te üreteceği tamamen elektrikli Ioniq 3 modelini Eylül ayında devreye alacak. Marka ayrıca Mayıs ayında makyajlı Ioniq 6 ile birlikte Bluelink dijital hizmet platformunu Türkiye pazarına sunacak.
Alman üreticiler 2026’da özellikle elektrikli modellerine odaklanıyor. Audi, BMW ve Mercedes-Benz, farklı segmentlerde hibrit ve tam elektrikli modellerle pazar payını genişletmeyi hedefliyor.
Öne çıkan modeller arasında; Audi Q4 e-tron (makyajlı), BMW i7 (makyajlı)
Mercedes GLC ve C-Serisi elektrikli versiyonları yer alıyor. Mercedes ayrıca AMG GT 4 Kapı Coupe ve GLB’nin hem benzinli hem elektrikli versiyonlarını Türkiye’ye getirecek.
SUV segmenti, 2026’da Türkiye pazarında en yoğun rekabetin yaşanacağı kategori olacak. Kia, Toyota, Skoda, Volvo ve Peugeot gibi markalar yeni SUV modelleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor.
Bunlardan bazıları: Kia EV2 (Mart), Toyota RAV4 (İlk çeyrek), Skoda Enyaq Coupe RS (İlk çeyrek), Volvo EX60 (Yıl ortası), Peugeot 308 (İkinci yarı),
Alfa Romeo: Tonale (Nisan), Alpine: A390, Audi: A6 Sedan PHEV, RS5 Avant PHEV, A6 Allroad, A3(makyajlı), Q4 e-tron (makyajlı), Q7 BMW: iX3, i7 (makyajlı), 7 Serisi (makyajlı) BYD: Atto 2 DM-i.
Cupra: Born (makyajlı), Dacia: Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Ford: Ranger Raptor özel seri, Courier özel seri, Puma özel seri, Honda: Prelude.
Hyundai: Ioniq 6 (makyajlı), Ioniq 3, Jeep: Compass, Kia: Stonic (makyajlı), EV2, Seltos, XCeed (makyajlı), Lexus: ES, MG: ZS.
Mercedes-Benz: CLA Hibrit, GLB Elektrik, GLC Elektrik, S-Serisi, C-Serisi Elektrik, EQS, GLB Benzinli, GLA Elektrik, C-Serisi Benzinli, AMG GT 4 Kapı Coupe Opel: Mokka GSE, Peugeot: 308.
Porsche: Cayenne Elektrik, Renault: Clio, Megane E-Tech (makyajlı), Scenic E-Tech, Boreal, Seat: Ibiza, Arona, Skoda: Enyaq Coupe RS, Fabia 130, Toyota: RAV4, Yaris Cross Hybrid (makyajlı), Hilux, Volkswagen: T-Roc, Caddy (makyajlı), Volvo: EX60
2026 yılı, Türkiye otomotiv sektörü için elektrifikasyon, dijitalleşme ve yerli üretimin güçlendiği bir dönem olacak.
Uzmanlara göre pazar, elektrikli ve hibrit modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte fiyat dengesi ve rekabet yapısında büyük bir dönüşüm yaşayacak.
