  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
17
Yeniakit Publisher
İran'ın gizli gücü: ABD İran savaşını neden kazanamıyor? Detayı dikkat çekti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken önemli analizler gelmeye devam ediyor.

1
#1
Son Dakika: ABD tüm kartlara sahipti, planlar hazırdı, hedefler belliydi… Ancak tüm bu avantajlara rağmen savaşın beklenen şekilde sonuçlanmaması, Washington'da bile cevabı aranan kritik bir soruya dönüştü. İlk bakışta kolay bir zafer gibi görünen tabloyu tersine çeviren o hamle neydi? İran'ın sınırlı imkanlarla kurduğu strateji, süper gücü nasıl durma noktasına getirdi?

#2
ABD ile İran arasında bir aydır süren gerilim, sahadaki güç dengesinden çok "stratejik kaldıraç" savaşına dönüştü. CNN'in analizine göre Washington askeri olarak üstün olsa da, bu üstünlük savaşı bitirmeye yetmiyor.

#3
Çatışmaların ilk günlerinde ABD'nin askeri kapasitesi ve İsrail'in istihbarat gücü nedeniyle dengelerin hızla Washington lehine döneceği düşünülüyordu. Ancak süreç beklenenden farklı ilerledi.

#4
İran, doğrudan askeri zafer kazanamayacağını bilerek, elindeki sınırlı avantajları kritik baskı noktalarına dönüştürdü. Bu stratejinin en önemli hamlesi ise dünya enerji ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nı kapatmak oldu.

#5
CNN analizine göre ABD'nin önünde askeri seçenekler var, ancak her biri ciddi riskler barındırıyor:

#6
Boğazı zorla açmak: ABD Donanması bölgeye girerse, İran'ın tek bir gemiye zarar vermesi bile büyük bir propaganda zaferine dönüşebilir.

#7
Kara harekatı ihtimali: Bu senaryo Amerikan asker kayıpları anlamına geliyor ve iç politikada büyük baskı yaratabilir.

#8
Enerji altyapısını vurmak: İran'ın petrol tesislerine saldırı mümkün, ancak bu durumda Tahran'ın misillemesi Körfez'deki ABD müttefiklerini hedef alabilir.

#9
Bu nedenle ABD, sahip olduğu askeri gücü kullanmakta serbest değil; aksine her hamle siyasi ve ekonomik maliyet hesabına bağlı.

#10
İran'ın en büyük avantajı, savaşı uzatarak maliyeti artırabilmesi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel petrol akışını sekteye uğrattı, Asya ve Afrika'da enerji krizlerini tetikledi, küresel piyasaları sarsarak ABD ekonomisine dolaylı baskı oluşturdu.

#11
Yani İran, askeri olarak zayıf olsa da küresel ekonomi üzerinden güçlü bir kaldıraç yaratmış durumda.

#12
ABD yönetimi bir yandan perde arkasında diplomasi yürütüldüğünü savunurken, diğer yandan sert askeri tehditler dile getiriyor. Ancak ortaya konan şartlar İran açısından kabul edilemez görülüyor.

#13
Bu şartlar arasında İran'ın füze programının kısıtlanması, Hürmüz üzerindeki kontrolünü bırakması ve bölgesel etkisinin azaltılması yer alıyor. Bu nedenle müzakereler ilerlemek yerine kilitlenmiş durumda.

#14
CNN'e göre asıl sorun burada başlıyor: ABD savaşı askeri olarak kazanabilir, ancak bedelsiz kazanamaz.

#15
Sert bir askeri operasyon küresel ekonomik kriz riski oluşturabilir, uzayan savaş iç politik baskı ve seçim maliyetine yol açabilir ve yetersiz hamleler zayıflık olarak görülebilir.

#16
Ortaya çıkan tabloya göre ABD'nin askeri üstünlüğü sahada belirleyici olsa da stratejik sonuç üretmekte yetersiz kalıyor. İran ise sınırlı kapasitesine rağmen doğru noktalara baskı yaparak dengeyi bozuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi
Gündem

16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi

Giresun’da Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki T.T. geçirdiği trafik kazasını..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23