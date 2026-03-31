İran'ın gizli gücü: ABD İran savaşını neden kazanamıyor? Detayı dikkat çekti!
ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle sürerken önemli analizler gelmeye devam ediyor.
Son Dakika: ABD tüm kartlara sahipti, planlar hazırdı, hedefler belliydi… Ancak tüm bu avantajlara rağmen savaşın beklenen şekilde sonuçlanmaması, Washington'da bile cevabı aranan kritik bir soruya dönüştü. İlk bakışta kolay bir zafer gibi görünen tabloyu tersine çeviren o hamle neydi? İran'ın sınırlı imkanlarla kurduğu strateji, süper gücü nasıl durma noktasına getirdi?
ABD ile İran arasında bir aydır süren gerilim, sahadaki güç dengesinden çok "stratejik kaldıraç" savaşına dönüştü. CNN'in analizine göre Washington askeri olarak üstün olsa da, bu üstünlük savaşı bitirmeye yetmiyor.
Çatışmaların ilk günlerinde ABD'nin askeri kapasitesi ve İsrail'in istihbarat gücü nedeniyle dengelerin hızla Washington lehine döneceği düşünülüyordu. Ancak süreç beklenenden farklı ilerledi.
İran, doğrudan askeri zafer kazanamayacağını bilerek, elindeki sınırlı avantajları kritik baskı noktalarına dönüştürdü. Bu stratejinin en önemli hamlesi ise dünya enerji ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nı kapatmak oldu.
CNN analizine göre ABD'nin önünde askeri seçenekler var, ancak her biri ciddi riskler barındırıyor:
Boğazı zorla açmak: ABD Donanması bölgeye girerse, İran'ın tek bir gemiye zarar vermesi bile büyük bir propaganda zaferine dönüşebilir.
Kara harekatı ihtimali: Bu senaryo Amerikan asker kayıpları anlamına geliyor ve iç politikada büyük baskı yaratabilir.
Enerji altyapısını vurmak: İran'ın petrol tesislerine saldırı mümkün, ancak bu durumda Tahran'ın misillemesi Körfez'deki ABD müttefiklerini hedef alabilir.
Bu nedenle ABD, sahip olduğu askeri gücü kullanmakta serbest değil; aksine her hamle siyasi ve ekonomik maliyet hesabına bağlı.
İran'ın en büyük avantajı, savaşı uzatarak maliyeti artırabilmesi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel petrol akışını sekteye uğrattı, Asya ve Afrika'da enerji krizlerini tetikledi, küresel piyasaları sarsarak ABD ekonomisine dolaylı baskı oluşturdu.
Yani İran, askeri olarak zayıf olsa da küresel ekonomi üzerinden güçlü bir kaldıraç yaratmış durumda.
ABD yönetimi bir yandan perde arkasında diplomasi yürütüldüğünü savunurken, diğer yandan sert askeri tehditler dile getiriyor. Ancak ortaya konan şartlar İran açısından kabul edilemez görülüyor.
Bu şartlar arasında İran'ın füze programının kısıtlanması, Hürmüz üzerindeki kontrolünü bırakması ve bölgesel etkisinin azaltılması yer alıyor. Bu nedenle müzakereler ilerlemek yerine kilitlenmiş durumda.
CNN'e göre asıl sorun burada başlıyor: ABD savaşı askeri olarak kazanabilir, ancak bedelsiz kazanamaz.
Sert bir askeri operasyon küresel ekonomik kriz riski oluşturabilir, uzayan savaş iç politik baskı ve seçim maliyetine yol açabilir ve yetersiz hamleler zayıflık olarak görülebilir.
Ortaya çıkan tabloya göre ABD'nin askeri üstünlüğü sahada belirleyici olsa da stratejik sonuç üretmekte yetersiz kalıyor. İran ise sınırlı kapasitesine rağmen doğru noktalara baskı yaparak dengeyi bozuyor.
