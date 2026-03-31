Sağlık
Kansızlık sorunu olanlar dikkat : Bu hatayı sakın yapmayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kansızlık sorunu olanlar dikkat : Bu hatayı sakın yapmayın!

Kansızlıkla mücadele sadece demir eksikliğiyle ilgili değildir. Bir çok kişi takviye almasına rağmen yine de beklediği faydayı göremiyor.

Hamilelikte kansızlık çoğu zaman “normal” kabul edilip geçiştiriliyor. Oysa tablo çoğu zaman eksiklikten değil, alınan demirin vücut tarafından kullanılamamasından kaynaklanıyor. Günlük alışkanlıklar doğru düzenlenmediğinde, tedavi uygulanmasına rağmen kan değerleri beklenen hızda toparlanmayabiliyor.

DEMİR VAR AMA VÜCUT KULLANAMIYOR Hamilelikte kansızlık yaşayan birçok kişi demir takviyesi kullansa da toparlanma beklenenden yavaş olabilir. Bunun en önemli nedeni, demirin yanlış koşullarda alınması. Demir takviyesi çay, kahve veya sütle birlikte tüketildiğinde emilim ciddi oranda düşer. Özellikle çay, demirin emilimini yüzde 50’nin üzerinde azaltabilir. Bu nedenle demirin aç karnına ve mümkünse C vitamini ile birlikte alınması önerilir. Günlük alışkanlıklardaki bu küçük detay, tedavinin hızını doğrudan belirleyebilir.

DEĞERLER YÜKSELSE BİLE SORUN BİTMİŞ OLMUYOR Kansızlık tedavisinde sadece hemoglobin değerine odaklanmak yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, vücudun demir deposunu gösteren ferritin seviyesidir. Ferritin düşük kaldığı sürece, kan değerleri geçici olarak yükselse bile kısa süre içinde yeniden düşebilir. Bu nedenle tedavi sürecinde yalnızca şikayetlerin azalması değil, depoların dolması hedeflenmelidir.

BESLENME DESTEKLER AMA TEK BAŞINA YETMEZ Demir eksikliğinde beslenme önemli bir destek sağlar ancak tek başına yeterli olmaz. Yine de doğru besin kombinasyonları toparlanma süresini belirgin şekilde kısaltabilir. Kırmızı et, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler demir açısından güçlü kaynaklar arasında yer alır. Bu besinlerin C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketilmesi emilimi artırırken, yemekle birlikte içilen çay demirin büyük kısmını etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle öğün alışkanlıkları tedavi kadar belirleyici olabilir.

ENFEKSİYON VARSA TOPARLANMA GECİKİR Vücut enfeksiyonla mücadele ederken demiri farklı şekilde kullanır. Bu durum, kandaki demir seviyesinin beklenenden daha yavaş yükselmesine neden olabilir. Özellikle son dönemde geçirilen mide, bağırsak ya da üst solunum yolu enfeksiyonları, tedaviye rağmen değerlerin istenen hızda toparlanmamasına yol açabilir. Enfeksiyon ortadan kalktığında ise toparlanma süreci genellikle hızlanır.

TEDAVİYİ ERKEN BIRAKMAK SÜRECİ BAŞA SARAR Kansızlık tedavisinde en sık yapılan hatalardan biri, belirtiler azaldığında takviyenin bırakılmasıdır. Oysa bu durum demir depoları dolmadan tedavinin kesilmesine neden olur.

Tedavi yalnızca kendini iyi hissetmeye göre değil, kan değerlerinin ve özellikle ferritin seviyesinin normale dönmesine göre sürdürülmelidir. Aksi halde süreç kısa süre içinde başa dönebilir./ kaynak: ensonhaber

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler
Dünya

İran'dan şaşırtan açıklama! Vurdukları ülkeyi "kardeş" ilan ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan’a saygı duyduklarını vurgularken, saldırıların ABD ve İsrail’e yönelik olduğunu açıkladı..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi
Gündem

Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi

CHP’li Uşak Belediye Başkanı ahlaksız Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki personeliyle Ankara’da bir otel odasında suçüstü yakalanmasıyla başlayan s..
16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi
Gündem

16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi

Giresun’da Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki T.T. geçirdiği trafik kazasını..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
