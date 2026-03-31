Kansızlık sorunu olanlar dikkat : Bu hatayı sakın yapmayın!

DEMİR VAR AMA VÜCUT KULLANAMIYOR Hamilelikte kansızlık yaşayan birçok kişi demir takviyesi kullansa da toparlanma beklenenden yavaş olabilir. Bunun en önemli nedeni, demirin yanlış koşullarda alınması. Demir takviyesi çay, kahve veya sütle birlikte tüketildiğinde emilim ciddi oranda düşer. Özellikle çay, demirin emilimini yüzde 50’nin üzerinde azaltabilir. Bu nedenle demirin aç karnına ve mümkünse C vitamini ile birlikte alınması önerilir. Günlük alışkanlıklardaki bu küçük detay, tedavinin hızını doğrudan belirleyebilir.