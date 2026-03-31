Fırsat bu fırsat diyerek duyurdular: Dev bankadan olay altın tahmini!

DİPTEN GELEN ALIMLARLA KAYIPLARI TELAFİ ÇABASI Küresel piyasalarda son dönemde sert bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, dipten gelen alımlarla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Spot altın bu sabah dünkü seviyelerine oranla yüzde 1’in üzerinde bir değer kazancıyla 4560,43 dolardan işlem görse de, değerli metal son yirmi yılın en zayıf aylık performanslarından birini sergileme riskiyle karşı karşıya. Veriler incelendiğinde, fiyatların Şubat ayı sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5 oranında gerilediği görülüyor. Buna rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 5,5 oranında getiri sağlamaya devam ediyor.