Fırsat bu fırsat diyerek duyurdular: Dev bankadan olay altın tahmini!

KISA VADELİ TAHMİNLER DE YUKARI YÖNLÜ Goldman Sachs, kısa vadede de daha yüksek fiyat seviyelerine işaret ediyor. Banka, bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için 5.067 dolar seviyelerini öngörüyor. Daha önce yapılan projeksiyonlarda ise altının 2026 sonunda 5.308 dolara, sonraki dönemde ise kademeli olarak 5.665 dolara kadar yükselebileceği tahmin edilmişti./ kaynak: haber7