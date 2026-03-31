  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor Okan Buruk bu habere sevinemeyecek... Almanya'da Leroy Sane'ye şok: Islıklandı Sessiz ilerliyor! Bunu yapmak basit: Tiroit sağlığı için herkes kilosuna dikkat etsin! Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 150 TL'den satılıyor! Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu Eğer doğruysa rezalet! Körfez’den ABD’ye skandal talep Balı asla böyle tüketmeyin: Meğer zehire dönüşüyormuş! ABD-İsrail haydutluğu ekonomiyi vurdu: Piyasa buz gibi eridi
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Fırsat bu fırsat diyerek duyurdular: Dev bankadan olay altın tahmini!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'da devam eden savaştan etkilenen altın fiyatları, yatırımcıların dipten alımlarıyla 4 bin 560 dolar seviyesinde toparlanıyor. Sachs, altının aşırı satıldığını belirterek 2026 sonu tahminini açıkladı.

1
#1
Küresel altın piyasaları, son 20 yılın en zayıf aylık performanslarından birini sergilemesine rağmen dipten gelen alımlarla toparlanma çabasına girdi. Spot altın 4 bin 560 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken, dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Banka, altının "aşırı satılmış" bir bölgede olduğuna işaret ederek 2026 sonu fiyat öngörüsünü yukarı yönlü güncelledi.

#2
DİPTEN GELEN ALIMLARLA KAYIPLARI TELAFİ ÇABASI Küresel piyasalarda son dönemde sert bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, dipten gelen alımlarla kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Spot altın bu sabah dünkü seviyelerine oranla yüzde 1’in üzerinde bir değer kazancıyla 4560,43 dolardan işlem görse de, değerli metal son yirmi yılın en zayıf aylık performanslarından birini sergileme riskiyle karşı karşıya. Veriler incelendiğinde, fiyatların Şubat ayı sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5 oranında gerilediği görülüyor. Buna rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 5,5 oranında getiri sağlamaya devam ediyor.

#3
STRATEJİK BİR "ALIM FIRSATI" Son üç iş gününde izlenen yukarı yönlü hareket ise, yatırımcıların mevcut düşük seviyeleri stratejik bir "alım fırsatı" olarak değerlendirmesi ile ilişkilendiriliyor.

#4
GOLDMAN SACHS BEKLENTİLERİNDE REVİZYONA GİTTİ Piyasalardaki bu dalgalı seyre rağmen, dev yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatlarına dair tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bankanın yayımladığı araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük seyretmesi ve piyasanın beklenen politika şoklarını erkenden fiyatlaması nedeniyle altının "aşırı satılmış" bir görüntü sergilediği vurgulandı.

#5
KISA VADELİ TAHMİNLER DE YUKARI YÖNLÜ Goldman Sachs, kısa vadede de daha yüksek fiyat seviyelerine işaret ediyor. Banka, bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için 5.067 dolar seviyelerini öngörüyor. Daha önce yapılan projeksiyonlarda ise altının 2026 sonunda 5.308 dolara, sonraki dönemde ise kademeli olarak 5.665 dolara kadar yükselebileceği tahmin edilmişti./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yönlendirme Haberi

Altının gidecek yeri yok. Aşağısı ise dipsiz kuyu.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23