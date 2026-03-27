Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

Saç dökülmesi konusunda hem kadınlar hem de erkekler bu konudan şikayetçi... Uzmanlar ise saç dökülmesi konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor...

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

Saç dökülmesi pek çok kişinin ortak problemi. Zamanla seyrekleşen saçlar yavaş yavaş dökülerek belirli boşlukların oluşmasına neden olabiliyor. Genetik faktörlerin ve stresin saç dökülmesinde önemli birer etken olduğu biliniyor ancak bir uzman tükettiğimiz çeşitli içeceklerin de saç dökülmesine neden olabileceğine dair uyarıda bulunuyor.Dr. Abdulaziz Balwi, Elithair insanları hem saçlarını hem de sağlıklarını korumak için belirli içeceklerin tüketimini azaltmaları konusunda uyardı.

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

Dr. Abdulaziz Balwi, Elithair insanları hem saçlarını hem de sağlıklarını korumak için belirli içeceklerin tüketimini azaltmaları konusunda uyardı.

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

Saç cerrahı, içeceklerdeki bazı kimyasalların kelleşmeyi tetikleyebileceğini söyledi. Şöyle açıkladı: "Enerji içeceklerinin aşırı tüketimi, kafein ve selenyum gibi bazı elementlerin toksisitesine zemin hazırlayan bir faktördür." "Kafeinin toksik dozu 3 mg/kg/g olup, günlük dozun 700 mcg A vitamini ve 55 mcg selenyumu geçmemesi gerekiyor.

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

"Selenyum ve A vitamini, yüksek dozda alındığında saçlar için toksiktir ve ayrıca saçkıranı tetikleyebilir." Bazı enerji içecekleri, kişinin önerilen A vitamini alımının yüzde 113'ünü ve selenyumun yüzde 100'ünü içerebilir. Bazı enerji içecekleri ise 150 mg'a kadar kafein içerebiliyor; bu da sade kahvenin neredeyse iki katı.

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

Doktor şöyle devam etti: "Enerji içeceklerinin aşırı tüketimi, katekolaminler ve stres hormonlarındaki artışla bağlantılıdır." "Dolayısıyla enerji ürünleri diyabet ve metabolik sorunlar için risk faktörü olarak değerlendirilebilir, ayrıca saç dökülmesine de neden olabilir." Dr. Balwi'ye göre şekerli içecekler de bir sorun. "Genellikle enerji içecekleri birçok çeşit şeker içerir" dedi.

Foto - Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

"Bunlar arasında mısır tatlandırıcısı, mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, glikoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, laktoz, malt şurubu, maltoz, melas, ham şeker ve sakkaroz yer alıyor." "Enerji içecekleri gibi aşırı şekerli içeceklerin tüketimi aynı zamanda kilo alımı, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, böbrek fonksiyon bozuklukları, alkolsüz karaciğer sirozu, diş çürüğü, artrit ve gut gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilidir." 2023 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, enerji içecekleri de dahil olmak üzere şekerli içecekler ile erkeklerde saç dökülmesi arasında bir bağlantı buldu. 18 ila 45 yaşları arasındaki erkeklerin düzenli olarak şekerli içecekler tüketmesi halinde erkek tipi saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Çalışmada "İlginçtir ki, yüksek şekerli içecek tüketimi (SSB) ile erkek tipi saç dökülmesi (MPHL) arasında anlamlı bir ilişki bulduk" dedi. Çalışma yazarları şu sonuca vardı: "18 ila 45 yaşları arasındaki genç bireylerde yüksek SSB tüketimi inceledik ve aşırı SSB tüketimi tüketenlerin MPHL'yi bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulduk." Not:Çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit eksikliği ve D vitamini eksikliği de saç dökülmesine neden olmaktadır. Saç güçlendirici vitaminler olarak bilinen D vitamini ve E vitamini de tavsiye edilen saç dökülmesi vitaminlerindendir.

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!
Gündem

Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

Kayseri’de tartıştığı komşusunu camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada “tah..
Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı
Dünya

Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı

İsrail'i sahiplenerek İran'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararı dünyaya duyurdu.
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Sosyal Medya

ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!

Kapitalizmin merkezinde sağlık hizmetlerine erişmek, artık sadece zenginlerin harcı haline geldi. Amerika'da sıradan bir vatandaşın acil se..
İsrail'de büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Zamir itiraf etti: Ordu çökecek
Dünya

İsrail'de büyük kriz! Genelkurmay Başkanı Zamir itiraf etti: Ordu çökecek

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Genelkurmay Başkanı Zamir yaptığı açıklamada "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek" ifad..
