Zehir saçıyor: 'Vitamin kullanıyorum ama saçım hala dökülüyor' diyenler dikkat! Kadın erkek herkes şikayetçi!

"Bunlar arasında mısır tatlandırıcısı, mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, glikoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, laktoz, malt şurubu, maltoz, melas, ham şeker ve sakkaroz yer alıyor." "Enerji içecekleri gibi aşırı şekerli içeceklerin tüketimi aynı zamanda kilo alımı, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, böbrek fonksiyon bozuklukları, alkolsüz karaciğer sirozu, diş çürüğü, artrit ve gut gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilidir." 2023 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, enerji içecekleri de dahil olmak üzere şekerli içecekler ile erkeklerde saç dökülmesi arasında bir bağlantı buldu. 18 ila 45 yaşları arasındaki erkeklerin düzenli olarak şekerli içecekler tüketmesi halinde erkek tipi saç dökülmesi riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Çalışmada "İlginçtir ki, yüksek şekerli içecek tüketimi (SSB) ile erkek tipi saç dökülmesi (MPHL) arasında anlamlı bir ilişki bulduk" dedi. Çalışma yazarları şu sonuca vardı: "18 ila 45 yaşları arasındaki genç bireylerde yüksek SSB tüketimi inceledik ve aşırı SSB tüketimi tüketenlerin MPHL'yi bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulduk." Not:Çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit eksikliği ve D vitamini eksikliği de saç dökülmesine neden olmaktadır. Saç güçlendirici vitaminler olarak bilinen D vitamini ve E vitamini de tavsiye edilen saç dökülmesi vitaminlerindendir.