5G destekli akıllı yolda ilk test
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

5G destekli akıllı yolda ilk test

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini kaydetti.

DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU, DAHA VERİMLİ SEYAHAT: İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor.” Uraloğlu, “Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergâhta, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye’nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır.” dedi.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YOL KENARI ÜNİTELERİ VE ARAÇ İÇİ ÜNİTELERİNİ TESİS ETTİK: Uraloğlu, test ve uygulama sürecine başladıkları söz konusu koridorda değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel Akıllı Ulaşım Sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettiklerini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergâh boyunca devreye aldık.”

İLK KEZ 5G BAZ İSTASYONLARI KURARAK SİSTEM OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK: Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Ayrıca Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında: Yol Çalışması Uyarı Servisi, Yavaş veya Duran Araç Uyarısı Servisi, Araç İçi Trafik İşaretleri ve Hız Limiti Servisi, Hava Şartları Uyarı Servisi, Acil Durum Aracı Yaklaşıyor Uyarısı Servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor.” açıklamasında bulundu.

5G TEKNOLOJİSİ 31 MART’TA TANITILACAK: Projenin yerli ve milli olmasının önemine değinen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çünkü yüksek teknoloji kullanan sistemlerin yazılım ve donanımının kendi imkânlarımızla üretilmesi, hem stratejik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin teknoloji birikimini artırıyor. İnşallah 31 Mart günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği özel bir törenle de 5G’ye geçişimizi milletimizle paylaşacağız. Ardından, 1 Nisan 2026’da da ilk sinyali alarak milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Bu koridorda kurduğumuz 5G altyapısı da aslında bu büyük geçişin ilk somut adımlarından biridir. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde milisaniyeler içinde veri alışverişi yapacak, böylece hem bu projemiz hem de gelecekteki tüm akıllı ulaşım uygulamalarımız çok daha güçlü ve kesintisiz çalışacaktır.”

2. FAZ ANKARA ÇEVRE OTOYOLU’NDA HAYATA GEÇECEK: Projenin sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, test süreçlerinin başarılı tamamlanmasının ardından sistem hızla yaygınlaşacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, Ankara Çevre Otoyolu’nda 2. Faz uygulamalarına geçeceklerini belirterek “Bu fazda, 110 km ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. Faz senaryolarına ilave olarak; trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek.” dedi.

