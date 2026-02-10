Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş
Dünyayı sarsan Epstein belgelerinde sular durulmuyor. Müslüman Türkiye’nin bölgesel gücünden rahatsız olan ve geçmişte ülkemize yönelik küstah tehditleriyle hatırlanan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın, sübyancı Jeffrey Epstein’ın himayesinde lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. İsrail basınını dahi şoke eden belgeler, Epstein’ın New York’ta bizzat Barak için özel bir daire kiraladığını ve bu konutun sapık milyarderin kayıtlarında tam 124 kez "Ehud’un Dairesi" şifresiyle geçtiğini kanıtladı.