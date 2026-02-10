  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den İran’a 4 şart: Bunlar kabul edilmezse bir dakika durmayacaklar, vuracaklar Bu karar hem Kolo Muani'ye hem Fenerbahçe'ye yaramadı! Yok artık... Apar topar gözaltına alınmışlardı! Namussuz doktorların görüntüleri çıktı Eldivenleri dolaptan çıkarın: İstanbul'a ne zaman kar yağacağı belli oldu! Ölü sanılan gezegen canlandı! Venüs’ün kalbi hala atıyor: Yerin altında devasa yeraltı lav tünelleri bulundu Fenerbahçeliler şokta: Saran: Tekmeye kafa atan takım kurduk Bu sefer durum ciddi: Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray sezon sonunda buluşuyor Ünlü sunucu Melis İşiten’den ahlaksız itiraf: Aynı anda 10 kişiyle... Zirveye yerleşti! İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi şaşırttı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Dünyayı sarsan Epstein belgelerinde sular durulmuyor. Müslüman Türkiye’nin bölgesel gücünden rahatsız olan ve geçmişte ülkemize yönelik küstah tehditleriyle hatırlanan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın, sübyancı Jeffrey Epstein’ın himayesinde lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. İsrail basınını dahi şoke eden belgeler, Epstein’ın New York’ta bizzat Barak için özel bir daire kiraladığını ve bu konutun sapık milyarderin kayıtlarında tam 124 kez "Ehud’un Dairesi" şifresiyle geçtiğini kanıtladı.

1
#1
Foto - Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Hatırlanacağı üzere Ehud Barak, Mavi Marmara katliamı döneminde Türkiye’ye yönelik küstah savunmalarıyla milletimizin hafızasına kazınmıştı. Türkiye’nin terörle mücadelesini her fırsatta eleştiren ve Ankara’yı "eksen kaymasıyla" suçlayan Barak’ın, aslında küresel bir sübyancılık şebekesinin "özel misafiri" olduğu tescillendi.

#2
Foto - Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Sadece Barak değil, eşi Nili Barak’ın da bu şantaj dairesinden faydalandığı, hızlı internetten alışveriş listelerine kadar her türlü ihtiyacının Epstein’ın kirli parasıyla karşılandığı öğrenildi. Türkiye’ye "demokrasi" ve "etik" dersi vermeye kalkan Siyonist aklın, kendi sapkınlıkları için nasıl bir konfor alanı oluşturduğu belgelerle sabitlendi.

#3
Foto - Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Rezaletin en çarpıcı kısmı ise, Epstein ilk kez tutuklanıp sapkınlıkları dünya basınında çarşaf çarşaf yayımlandıktan sonra bile Barak’ın bu "utanç dairesini" kullanmaya devam etmesi oldu. Bu durum, Türkiye karşıtı lobilerin küresel şantaj çeteleriyle olan kopmaz bağını bir kez daha ispatladı.

#4
Foto - Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Kan emici vampirler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23