Türkiye düşmanı isim, sapık Epstein’ın dizinin dibinden ayrılmamış! Alçak sübyancı, utanmadan bir de özel dairede beslemiş

Rezaletin en çarpıcı kısmı ise, Epstein ilk kez tutuklanıp sapkınlıkları dünya basınında çarşaf çarşaf yayımlandıktan sonra bile Barak’ın bu "utanç dairesini" kullanmaya devam etmesi oldu. Bu durum, Türkiye karşıtı lobilerin küresel şantaj çeteleriyle olan kopmaz bağını bir kez daha ispatladı.