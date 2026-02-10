  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ufuk Özkan'a karaciğerini vermişti: Salih Kıvırcık sağlık durumunu paylaştı!
Ufuk Özkan'a karaciğerini vermişti: Salih Kıvırcık sağlık durumunu paylaştı!

Uzun zamandır beklediği karaciğer ameliyatını başarılı şekilde geride bırakan Ufuk Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra açıklamada bulundu.

Karaciğer yetmezliğiyle uzun süre mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı.

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU" Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı: "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI Özkan'a donör olup karaciğerini veren görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

11 saatlik ameliyat sonrası dinlenmeye devam eden Kıvırcık, Instagram'dan yayımladığı mesajında; ''Zorlu bir süreç devam ediyor Bu süreçte kimseye cevap veremiyorum. Çok yakında dualarınızla daha iyi olacağım'' ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

