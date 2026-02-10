Ufuk Özkan'a karaciğerini vermişti: Salih Kıvırcık sağlık durumunu paylaştı!

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU" Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı: "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."