Türkiye, dünya ithalat liginde 18. sıraya çıktı

TradeMab verilerine göre Rusya bu dönemde 45,5 milyar dolar ile Türkiye’nin en büyük ticari partneri olurken onu 45 milyar dolar ile Çin ve 28,7 milyar dolar ile de Almanya takip etti. İthalattan aldığımız pay yüzde 1,53’e çıktı Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center- ITC) tarafından 2001’de dış ticaret ile ilgili kurum ve firmalara yardım etmek amacıyla geliştirilmiş web tabanlı hizmet sağlayıcısı olan Trade Map’in verilerine göre 2023 yılında dünyada toplam ithalat yüzde 7,3 düşerken, Türkiye’de bu oran yüzde 0,54 oldu. İthalatta dünya ortalamasının altında bir performans sergileyen Türkiye söz konusu rakam ile 23,5 trilyon dolarlık dünya ithalatından aldığı payı yüzde 7 artırarak 1,43’ten 1,53’e çıkardı. Dünyada toplam ihracatın yüzde 5,8 düştüğü 2023’te Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 0,39 gibi sınırlı bir artış sergileyerek 255 milyar dolar seviyesine çıktı.