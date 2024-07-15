2024-07-15 16:27:55 Türkiye, dünya ithalat liginde 18. sıraya çıktı
Türkiye, 2023 yılında en fazla ithalat yapan ülkeler sıralamasında 361 milyar dolar ile 19’uncu sıradan, 18’inci sıraya yükseldi. Tüm dünyada ithalat yüzde 7,3 gerileyerek 25 trilyon 417 milyar dolardan 23 milyar 541 milyar dolara düşerken söz konusu düşüş oranı Türkiye’de 0,55’te kaldı ve bu oran Türkiye’nin dünya ithalatından aldığı payın yüzde 1,43’ten yüzde 1,54’e çıkmasına yol açtı. Yüksek enfl asyon, Rusya-Ukrayna ve Filistin-Gazze savaşları gölgesinde geçen 2023’te dünya ticareti 2022’nin aksine değer olarak küçüldü.