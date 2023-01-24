Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur’an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Hediyem Kur’an Olsun projesi kapsamında bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 40 dil ve lehçede bastırılan 1 milyon 500 bin Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. “Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ulaştırıyoruz” Hediyem Kur’an Olsun Projesi’nin de bu çalışmaların başında yer aldığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: “Kur’an-ı Kerim Rabbimizin, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa gönderdiği en büyük mucize. Milletimizin büyük teveccühüylefikir, şükür ve hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için gayret ediyoruz. Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ulaştırıyoruz. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar.”