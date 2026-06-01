CHP’de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e son darbeyi de vurdu
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası, partinin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri tamamen silindi.
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası, partinin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri tamamen silindi.
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası kurumsal kimlikte ve parti bürokrasisinde radikal adımlar peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına atanmasının ardından başlayan hukuki ve idari devir teslim süreci, dijital mecralara ve genel merkez mimarisine de yansıdı.
Kılıçdaroğlu’nun hukuk heyetinin talebi üzerine, Ankara Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkez binası geçtiğimiz günlerde emniyet güçlerinin müdahalesi eşliğinde tahliye edilmişti. Hukuki prosedürlerin işletildiği binada dün itibarıyla fiili sembollerin de ortadan kaldırılmasına başlandı.
Genel merkez binasındaki Genel Başkan Yardımcıları ve sekretarya odalarının girişlerinde bulunan kurumsal isimlikler tek tek söküldü. Fiziksel tasfiyeyi, partinin resmi internet sitesindeki (chp.org.tr) yönetim şeması operasyonu izledi. Sitede yer alan Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sekmeleri tamamen boşaltılarak tüm üyelerin isimleri yayından kaldırıldı.
Hukuki iptal kararının, 38. Olağan Kurultay dönemi ve sonrasında şekillenen tüm alt yönetim organlarını da doğrudan etkilediği görülüyor. Resmi web sitesinde yapılan incelemede, sadece ana yönetim kademelerinin değil, partinin Kadın Kolları ve Gençlik Kolları genel başkanları ile yönetim listelerinin de sistemden silindiği gözlendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23