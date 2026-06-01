Buralarda yaşayanlara dert-tasa uğramıyor! İşte Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi KAP'a bildirildi: Sabancı Holding'e 553 milyon dolar Sayıştay'ın yeni başkanı kim olacak? Seçim için başvuru süreci başladı Türkmen Dağı'nda yürek burkan manzara! Asırlık sarıçamlar köklerinden söküldü Yağız'ın inanılmaz değişimi 5 yaşında 90 kiloy, 11 yaşında 40 kilo Benzin ve motorinde büyük indirim netleşti! Depoları doldurmayın, gece yarısını bekleyin Dev ittifakın radarına Türk KİDA'ları girdi! ASELSAN'ın gizli silahları KILIÇ ve TUFAN ABD'nin aklını aldı Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası için ezber bozan karar! O uygulamaya son verdi Türkiye'ye alçak muamele: S-400'lerden sonra şimdi de onlar geliyor
CHP’de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e son darbeyi de vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e son darbeyi de vurdu

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası, partinin resmi internet sitesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin isimleri tamamen silindi.

Foto - CHP'de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e son darbeyi de vurdu

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası kurumsal kimlikte ve parti bürokrasisinde radikal adımlar peş peşe geliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık makamına atanmasının ardından başlayan hukuki ve idari devir teslim süreci, dijital mecralara ve genel merkez mimarisine de yansıdı.

Foto - CHP'de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e son darbeyi de vurdu

Kılıçdaroğlu’nun hukuk heyetinin talebi üzerine, Ankara Söğütözü’ndeki CHP Genel Merkez binası geçtiğimiz günlerde emniyet güçlerinin müdahalesi eşliğinde tahliye edilmişti. Hukuki prosedürlerin işletildiği binada dün itibarıyla fiili sembollerin de ortadan kaldırılmasına başlandı.

Foto - CHP'de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e son darbeyi de vurdu

Genel merkez binasındaki Genel Başkan Yardımcıları ve sekretarya odalarının girişlerinde bulunan kurumsal isimlikler tek tek söküldü. Fiziksel tasfiyeyi, partinin resmi internet sitesindeki (chp.org.tr) yönetim şeması operasyonu izledi. Sitede yer alan Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sekmeleri tamamen boşaltılarak tüm üyelerin isimleri yayından kaldırıldı.

Foto - CHP'de flaş gelişme az önce duyuruldu! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e son darbeyi de vurdu

Hukuki iptal kararının, 38. Olağan Kurultay dönemi ve sonrasında şekillenen tüm alt yönetim organlarını da doğrudan etkilediği görülüyor. Resmi web sitesinde yapılan incelemede, sadece ana yönetim kademelerinin değil, partinin Kadın Kolları ve Gençlik Kolları genel başkanları ile yönetim listelerinin de sistemden silindiği gözlendi.

Yorumlar

Vatansever

Kanserli dokuyu tamamen kaziyacaksın ki hastalık tekrar etmesin.
