Türkiye DERİNGÖZ'ü sahaya sürdü: Saklanacak yer bulamadılar, anında bulundular
ASELSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'den güzel haber geldi.
DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli mayınlar başarıyla tespit edildi.
27 Nisan 2026 itibarıyla paylaşılan güncel bilgilere göre araç, gerçekleştirilen saha testlerinde dip ve demirli deniz mayınlarını tam otonom şekilde başarıyla tespit ederek operasyonel kabiliyetini kanıtlamıştır. DERİNGÖZ, modüler mimarisi sayesinde hem askeri hem de sivil görevlere uyarlanacak.
DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyetle gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.
DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı sahip olduğu modüler sistem mimarisi sayesinde askeri ve sivil alanda farklı görevlerde (mayın tespit, keşif/gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapıların korunması, boru hattı inceleme) kullanılabilmektedir.
