2023-04-23 08:27:08 Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı
Türkiye Ramazan bayramının üçüncü gününe depremle uyandı.
Türkiye Ramazan bayramının üçüncü gününe depremle uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23