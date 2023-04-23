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Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı

2023-04-23 08:27:08
Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı

Türkiye Ramazan bayramının üçüncü gününe depremle uyandı.

#1
Foto - Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#2
Foto - Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

#3
Foto - Türkiye bayramın üçüncü gününe depremle uyandı

Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı

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