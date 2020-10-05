2020-10-05 23:22:59 Türkiye, Azerbaycan için ayağa kalktı
Türkiye'nin dört bir tarafından Ermenistan'a lanet, Azerbaycan'a destek yağıyor.
Türkiye'nin dört bir tarafından Ermenistan'a lanet, Azerbaycan'a destek yağıyor.
Çorum'da vatandaşlar Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup, şehir turu attı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Üçtutlar Mahallesi'ndeki merkezinde toplanan vakıf üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmesine ve ardından gerçekleşen saldırılara tepki gösterdi. Araçlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süsleyen İHH üyeleri, Gazi, İnönü, Cengiz Topel, Ilıca ve Dr. İlhan Gürel ve Eşref Hoca caddelerinde şehir turu attı.
Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek üzere Türkiye genelinde eş zamanlı konvoy düzenlediklerini söyledi. Ermenistan'ın işgalin ardından yeniden sivillere yönelik saldırıya başladığını belirten Özkabakçı, "Ermenistan son saldırılarıyla bölgede barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu tüm dünyaya gösterdi." dedi.
Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Özkabakçı, "Ermenistan'a gerekli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu gösteren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta." diye konuştu. Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını vurgulayan Özkabakçı, Ermenistan'ın uyuşmaz tavır ve anlaşmadan uzak tepkiler gösterdiğini, Azerbaycan'ın ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaşmasına karşın zarar gören taraf olduğunu kaydetti. Özkabakçı, Ermenistan'ın işgalci tutumundan bir an evvel vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Edirne'de vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nden başlayarak araçlarıyla şehir turu atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.
Azerbaycan'a sloganlarla da destek veren grup, şehir turunu Selimiye Meydanı'nda sonlandırdı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulu 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, Azerbaycan renkleriyle ışıklandırıldı, "Tek millet, iki devlet" yazısı ilgi gördü. Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği devasa dönme dolaba Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırması yapıldı.
Bayrak ışıklandırmasının ardından dönme dolapta "Tek millet, iki devlet" yazısı aktarıldı. Akşam saatlerinden itibaren sürekli gösterilen Azerbaycan'a destek ışıklandırması vatandaşların da dikkatini çekti.
Antalya'da vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.
Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, buradaki basın açıklamasının ardından araçlarıyla şehir turu attı.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.
Elazığ Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları yansıtıldı.
Azerbaycan'a destek vermek amacıyla belediye hizmet binasına ışıklarla yansıtılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının görüntüsü, ilgi çekti.
Vatandaşlardan Samet Özcan, bayrağın yansıtıldığını görünce gururlandığını, eşi ile durup fotoğraf çektiklerini söyledi.
Özcan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin her daim yanındayız. Elazığ’da deprem olduğunda buraya haber vermeden geldiler. Dediler ki 'kardeş haber vermez direkt gelir'. Biz de gerekirse haber vermeden gideriz. Biz de yardımlarına her daim koşarız. Biz canımız var Allah'ın izni ile onu da veririz." dedi.
Turgay Dil de Azerbaycan'ın haklı direnişinin mutlu son ile bitmesi için dua ettiklerini aktardı.
Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirten Dil, "Azerbaycan’da kardeşlerimizin verdiği mücadele yeri geliyor hüzünlendiriyor yeri geliyor gururlandırıyor. Biz dua ediyoruz. Toplumsal bir hareket oluşturma adına bu çalışmaları da beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlara destek vermek için kentteki tarihi mekanları Türk ve Azerbaycan bayraklarının renkleriyle ışıklandırdı.
Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Erzurum Kalesi'ndeki Saat Kulesi'ni ve kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese'yi ışıklandırıp Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donattı. Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı verdiği mücadeleye manevi destek vermek için yapılan bu jesti vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin, kentin farklı noktalarında da benzeri uygulamalarla Azerbaycan’a desteklerini sürdüreceği öğrenildi.
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