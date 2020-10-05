Türkiye, Azerbaycan için ayağa kalktı

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Özkabakçı, "Ermenistan'a gerekli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu gösteren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta." diye konuştu. Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını vurgulayan Özkabakçı, Ermenistan'ın uyuşmaz tavır ve anlaşmadan uzak tepkiler gösterdiğini, Azerbaycan'ın ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaşmasına karşın zarar gören taraf olduğunu kaydetti. Özkabakçı, Ermenistan'ın işgalci tutumundan bir an evvel vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.