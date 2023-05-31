2023-05-31 16:25:50 Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak
Türk ihracatçıları dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak dev fuara çıkarma yapacak. Çin’de 400 milyon orta ve yüksek gelir seviyesinde insanın yaşadığını, Türkiye’den Çin’in 7 şehrine direk uçak seferleri olduğunu, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatıyla, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi konumunda bulunduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında ilk kez fiziki katılımın olacağı Çin Uluslararası İthalat Fuarına Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçılarını davet etti.