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Ekonomi
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Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak

2023-05-31 16:25:50
Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak

Türk ihracatçıları dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak dev fuara çıkarma yapacak. Çin’de 400 milyon orta ve yüksek gelir seviyesinde insanın yaşadığını, Türkiye’den Çin’in 7 şehrine direk uçak seferleri olduğunu, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatıyla, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi konumunda bulunduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında ilk kez fiziki katılımın olacağı Çin Uluslararası İthalat Fuarına Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçılarını davet etti.

#1
Foto - Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak

Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler stratejisiyle örtüşen ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen Çin Uluslararası Ticaret Fuarı sayesinde Çin’e, Türkiye’den yapılan ihracatı artırmak için uygun bir zemin oluştuğu bilgisini veren Eskinazi, “Çin’de karantina şartları ortadan kalktı. Vize süreci normale döndü. Çin Uluslararası İthalat Fuarına 4. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret Türkiye aleyhine bir seyir izliyor. Çin’den ithalatımız 2022 yılında 41,3 milyar dolar iken, ihracatımız 3 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılındaki toplam 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmı Çin’e karşı verilmiş durumda. Çin’e ihracatımızı artırarak bu dış ticaret açığını azaltmak istiyoruz” diye konuştu. Fuarda; hizmetler, otomobil, akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri, tüketici ürünleri, medikal ekipmanlar ve sağlık ürünleri, gıda ve tarımsal ürünler adlarında ayrı holler bulunduğunu aktaran Eskinazi; gıda, dayanıklı tüketim ürünleri, kozmetik, bebek mamaları, şarap, organik kimyasallar, işlenmiş doğal taş sektörlerinin Çin’e ihracat için avantajlı sektörler olduğunun altını çizdi.

#2
Foto - Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak

Ege İhracatçı Birliklerinin 2019 yılını Çin yılı ilan ettiğini, Çin ile ilgili çalışan bir ekip oluşturduklarını anlatan Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ülke arasında iki ülke yerel paraları ile karşılıklı ticaret hacminin artırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Ülkemize bir ilk olan kurumsal internet sitemizin Çince versiyonu hizmete girdi. Aynı zamanda 2019 yılından itibaren ticaret müşavirleri, ICBC Bank yetkilileri ve Çin’den ithalatçıların katılımıyla webinarlar düzenledik. ICBC ile Şanghay şubesinde birliğimizin hesabını açmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır Çin’in Şanghay’da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın ve dünyanın en büyük doğaltaş fuarı Xiamen’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz." 

#3
Foto - Türkiye apar topar harekete geçti! Bomba Çin hamlesi dünyayı sarsacak

Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 2022 yılında toplam 360 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleşti. 128 ülkeden 2 bin 800 firma ve 460 binden fazla profesyonel ziyaretçi katıldı. Fuarda; hizmetler, otomobil, akıllı endüstri ve bilgi teknolojileri, tüketici ürünleri, medikal ekipmanlar ve sağlık ürünleri, gıda ve tarımsal ürünler adlarında ayrı holler bulunuyor. Çin pazarında networkünü geliştirmek isteyen ihracatçı firmalarımıza büyük fırsatlar sunuyor. Öte yandan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Ticaret Bakanlığının desteklediği fuarlar arasında yer alıyor. Fuarın desteksiz metrekare katılım bedeli nakliye dahil bin 150 USD/metrekare, nakliye hariç bin 50 USD/metrekaredir. Yine fuara katılmak isteyen firmalar, 2 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğiyle 0232 488 60 00 numaralı telefon ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçebileceği bildirildi.

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