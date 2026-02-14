Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'lar için düşmanı illallah ettirecek anlaşma yapıldı

Yer hedeflerine yönelik silahlar, MBDA'nın Stratus füzelerini (eskiden FC/ASW olarak biliniyordu) ifade ediyor olabilir . Bunlar muhtemelen Storm Shadow / SCALP'ın yerini alacak olan süpersonik Stratus RS (RJ10) ve ses altı hızda seyreden Stratus LO (TP15) seyir füzeleridir. Stratus RS yüksek hızlı bir gemisavar füzesi olarak konumlandırılmış olsa da, radar karşıtı bir varyantının geliştirilmesi planları da duyurulmuştu.