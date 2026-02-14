  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler Melih Gökçek'ten şok ima: Yalansa beni mahkemeye ver, sen hangi Yargıtay üyesinin hanımını daire başkanı yapıyorsun? Türk F-16 savaş uçakları peş peşe havalanınca deliye döndüler: Jetlerin kontrolü kaybedildi, bu tez çöktü Binali Yıldırım '2 trilyon dolar yok oldu' diyerek isyan etti: Büyük ihanet olur Avrupa ülkesi bu görüntülerle çalkalanıyor! Türk savaş gemileri, İHA'lar ve 2000 asker kritik noktaya konuşlandı Çin'in insansı robotları kafes dövüşünde 28 Şubat zihniyetine tokat etkisi yapacak ziyaret! Yaşar Güler İmam Hatiplilerle bir araya geldi Bu gelişme kimsenin hoşuna gitmeyecek! Türk devlerinin ihya ettiği Mısır, Türkiye'ye rakip oluyor Kredileri ödeyemeyince işler sarpa sardı! Savuma şirketi iflas etti
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Yerli ve milli savaş helikopteri Altay'ın envantere girmesinin ardından komşuda büyük panik başladı. Ülke yetkililerinden bazı savunma şirketlerine acil kodlu talimat gitti.

#1
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan habere göre, Yunan Genelkurmay Başkanlığı, tankların ateş kontrol sistemini modern bir versiyonla değiştirmeye ve Ukrayna savaşından alınan derslerden hareketle koruyucu kafesler dahil yeni önlemlerle aktif korumayı artırmak amacıyla çalışma başlatıldığını duyurdu.

#2
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

180 adet Leopard 2A4 tankını kapsayan bu programın, esasen tankın motorunun ve tüm elektronik ve sensörlerinin değiştirilmesini, ek zırh eklenmesini ve 120 mm'lik topun aynı kalibrede ancak daha uzun yeni bir namlu ile değiştirilmesini öngördüğü ifade edildi.

#3
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Haberde, modernizasyon tmamlandığında, Yunanistan'ın, 170 adet Leopard 2A6 ve 183 adet Leopard 2A7'den oluşan, Avrupa'nın en büyük ve en yetenekli Leopard 2 ana muharebe tankı filolarından birine sahip olacağı ifade edildi.

#4
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Yunanistan'ın söz konusu adımı Altay Ana Muharebe Tankı için geliştirilen yerli ve millî BATU motorunun fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

#5
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Yabancı basında geçtiğimiz günlerde yer alan bir habere göre, 2025'te teslim edilen üç seri üretim Altay tankına kıyasla, 2026 yılında Türk Kara Kuvvetlerine en az 10 adet Altay ana muharebe tankının teslim edilmesinin planlandığı ifade edildi. Bunun ise yıllık teslimatlarda üç kattan fazla bir artış anlamına geldiği aktarıldı.

#6
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Söz konusu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Leopard 2A4 tanklarını modernize etmeye başladığı ifade edildi.

#7
Foto - Altay Tankı ülkeyi ayağa kaldırdı! Acil koduyla harekete geçtiler

Haberde, Yunanistan'ın tank modernizasyonu adımının Türkiye'deki askeri gelişmelerle yakından bağlantılı olduğu açıkça dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet
Dünya

Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Almanya’da düzenlenen ve sadece devlet başkanları, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarının davet edildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi
Ekonomi

Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi

TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi ön..
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!
Gündem

KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geliştirmesi ve üretimi aynı anda süren milli muharip uçak KAAN’ın hangarını ziyaret ederek son gelişm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23