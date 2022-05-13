2022-05-13 17:28:53 Türk uçakları Hatay'da peş peşe havalandı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Gösteri uçuşu kentte büyük ilgi gördü.
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...
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