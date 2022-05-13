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Türk uçakları Hatay'da peş peşe havalandı

2022-05-13 17:28:53
Türk uçakları Hatay'da peş peşe havalandı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

#1
Foto - Gösteri uçuşu kentte büyük ilgi gördü.

Gösteri uçuşu kentte büyük ilgi gördü.

#2
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#3
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#4
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#5
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#6
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#7
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

#8
Foto - İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

İşte gösteri uçuşundan diğer kareleri...

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