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Teknoloji-Bilişim
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Türk Telekom fiberde sınırları aştı

2022-10-16 19:09:29
Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Türk Telekom, fiber abonelerini sevindiren yeni kampanyasını açıkladı. İndirme ve yükleme hızı 200 mbps'e çıktı.

#1
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Türkiye’de faaliyet gösteren internet hizmet sağlayıcıları 2022 yılı içerisinde rekabeti bir üst seviyeye taşıyarak gigabit hızlara çıktılar.

#2
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Dönemsel olarak da bazılarının uygun altyapıya sahip abonelerine kısa süreli deneme kampanyaları yaptığını gördük.

#3
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Bugün ise Türk Telekom 100 mbps fiber internet kullananlar için müjdeyi verdi.

#4
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Türk Telekom fiber abonelerinin yükleme ve indirme hızı 200 mbps oldu! Ne zaman kadar?

#5
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Türk Telekom, bugün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda fiber internet alt yapısını kullanan ve halihazırda 100 mbps hız alan tüm abonelerinin internet hızını 200 mbps’ye çıkardığını söyledi.

#6
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Ayrıca hem yükleme hem de indirme hızının bu şekilde olacağını belirtelim.

#7
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

bonelerin hiçbir ek ücret ödemeden önümüzdeki 15 gün boyunca 200 mbps yükleme ve indirme hızından faydalanabileceği belirtiliyor.

#8
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Yani kampanyanın son günü 31 Ekim 2022. 1 Kasım itibariyle herkes eski paketine geri dönecek.

#9
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Türk Telekom tarafından yapılan fiber kampanya açıklaması şu şekilde:

#10
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

“Türk Telekom olarak 100 mbps hızındaki fiber müşterilerimizin paket hızlarını, internet kullanımını daha hızlı deneyimleyebilmeleri için 31 Ekime kadar 200mbps’ye çıkarıyoruz.

#11
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Yükleme hızınız da indirme hızınız gibi 200 mbps paketine yükseltilmiştir.

#12
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

Keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.” Türk Telekom fiber internet fiyatları ise şu şekilde:

#13
Foto - Türk Telekom fiberde sınırları aştı

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