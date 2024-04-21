Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

‘TÜRK TELEKOM İLE ESPOR EKOSİSTEMİ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR’ Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri de merkezimize aldık. Türkiye’de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom olarak eSpor ekosistemini katkılarımızla büyütmeye devam ediyoruz. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. eSpor’un öncelikleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps’a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda, oyunseverlere sunuyoruz. Sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platform oluşturduk. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucu öncü bir çalışmaya imza atarak geçtiğimiz sene hem isim sponsoru hem de resmi yayıncısı olarak hayata geçirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig’in ikinci sezonunu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom eSüper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u kutluyor, lig boyunca mücadele eden bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.