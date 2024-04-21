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Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

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Spor
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Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

2024-04-21 12:07:45
Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği, Trendyol Süper Lig kulüplerinin eFutbol takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ikinci sezonunda şampiyonluk kupası sahibini buldu.

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Foto - Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Türk Telekom ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortaklığıyla düzenlenen ve bu yıl ikinci sezonu oynanan Türk Telekom eSüper Lig’de şampiyon belli oldu. İsim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğu, Trendyol Süper Lig kulüplerinin eFutbol takımlarının 38 hafta boyunca kıyasıya mücadele ettiği Türk Telekom eSüper Lig’de şampiyon play-off müsabakaları sonrası oynanan Büyük Final’le belirlendi. Büyük Final’e katılmaya hak kazanan Ankaragücü, Kayserispor, Samsunspor ve Trabzonspor ESA Espor Arena’da karşı karşıya geldi. Büyük Final’in şampiyonu belirleyen mücadelesinde Ankaragücü’nü yenen Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.

#2
Foto - Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “Futbol sevgisinin yaygınlaşması, futbolu düşündürecek, sevdirecek her gelişmeyi önemsiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak eSüper Lig’i kurduk. eSüper Kupa ve eTürkiye Kupası’nı da hayata geçirdik. Sponsorumuz Türk Telekom’a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

#3
Foto - Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom olarak eSpor ekosistemini katkılarımızla büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliğine giderek hayata geçirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig’de mücadele eden Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımları uzun bir maratonu geride bıraktı. İsim sponsoru ve resmi yayıncısı olduğumuz Türk Telekom eSüper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u kutluyor, lig boyunca mücadele eden bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz” dedi. ‘FUTBOLU DÜŞÜNDÜRECEK, SEVDİRECEK HER GELİŞMEYİ ÖNEMSİYORUZ’ Türk Telekom eSüper Lig’de Büyük Final’in ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, “eFutbolun ülkemizde ve dünyada özellikle gençler arasında ciddi bir ilgi gördüğünü biliyoruz. Futbol sevgisinin yaygınlaşması, futbolu düşündürecek, sevdirecek her gelişmeyi önemsiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak eSüper Lig’i kurduk. eSüper Kupa ve eTürkiye Kupası’nı da hayata geçirdik. Sponsorumuz Türk Telekom’a da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederim. eSüper Lig’e yatırım yapan kulüplerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

‘TÜRK TELEKOM İLE ESPOR EKOSİSTEMİ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR’ Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken sporda dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişimleri de merkezimize aldık. Türkiye’de spora ve sporcuya desteğini sürdüren Türk Telekom olarak eSpor ekosistemini katkılarımızla büyütmeye devam ediyoruz. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. eSpor’un öncelikleri arasında yer alan yüksek hızı sağlayan fiber altyapıyı memleketin her şehrine götürerek, sağladığımız 1000 Mbps’a kadar yüksek hızda internetle sadece dijital dönüşüme değil, oyun sektörüne de katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda, oyunseverlere sunuyoruz. Sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platform oluşturduk. eSüper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olarak, eSpor ekosistemine katkı sunmaktan ve bu alanda öncü rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucu öncü bir çalışmaya imza atarak geçtiğimiz sene hem isim sponsoru hem de resmi yayıncısı olarak hayata geçirdiğimiz Türk Telekom eSüper Lig’in ikinci sezonunu tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Telekom eSüper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’u kutluyor, lig boyunca mücadele eden bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Telekom olarak spora ve sporcuya destek vermeyi, yeni teknolojileri spora entegre etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

#5
Foto - Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

BÜYÜK FİNAL HEYECANI! 38 hafta boyunca 20 Trendyol Süper Lig kulübünün eFutbol takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Türk Telekom eSüper Lig’de ilk sekize kalan takımlar play-off’larda üst tur için mücadele etti. Play-off’larda Ankaragücü, Samsunspor, Kayserispor ve Trabzonspor, üst tura çıkarak Büyük Final gününde mücadele etme hakkı kazandı. ESA Espor Arena’da gerçekleştirilen Büyük Final etkinliğinde; Ankaragücü, Kazananlar Yarı Finali’nde Kayserispor’u geçerek adını finale yazdırdı. Trabzonspor ise Kaybedenler Yarı Finali’nde Samsunspor’u mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kazananlar Finali mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kaybedenler Yarı Finali’nden gelen Trabzonspor kazanınca kupanın sahibi Reset Bracket’la belirlendi. Trabzonspor, Büyük Final’in Reset Bracket mücadelesinde Ankaragücü’nü 6-0 ve 4-0’lık skorlarla geçerek şampiyonluğa ulaştı.Trabzonspor, eSüper Kupa’nın sahibiyle Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele edecek. Türk Telekom eSüper Lig’in şampiyonu Trabzonspor, 28 Nisan’da belirlenecek eSüper Kupa’nın galibiyle Şampiyonlar Ligi bileti almak için karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil edecek.

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