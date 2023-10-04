Türk silah üreticileri büyük oynuyor: Büyük bir adım olacak! Hedef 5 yıl içinde dünyada ilk 5...

"Gerek sektörde gerekse bu pazarlardaki zayıf halkaları gayet iyi biliyoruz. Bunun için tedbir alıyoruz. Bu yeni ürün planlaması demek. Bu satış, pazarlama ağını güçlendirmek demek. Bu aynı zamanda sektöre tümleşik olarak bakıp tamamını yerli üretebileceğimiz diğer sanayi şirketlerine yatırım yapmak demek. Dolayısıyla SARSILMAZ bugün Türkiye'de olmayan metal enjeksiyon kalıplama yöntemiyle ilgili tüm bu silahlarda kullanılan bir altyapıya yatırım yapıyor. O yüzden hassas dökümle ilgili yeni bir şirketimiz var. O yüzden Amerika'da SAR USA diye Amerika'daki özel pazarı hedefleyen bir şirketimiz var. Bütün bunlar önümüzdeki 10-20 yılın SARSILMAZ'ını büyük bir dünya oyuncusu olarak görebilmek için planladığımız, uygulamaya koyduğumuz adımlar." Ayda 50 bine yakın tabanca, yılda 120 binin üzerinde tüfek üretebildiklerini bildiren Özyılmaz, bir yıl sonra bunları katbekat artıracaklarını söyledi. - 82'den fazla ülkeye ihracat Türk silah sanayisi ürünlerine son dönemde artan ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öner Özyılmaz, şunları kaydetti: "Benzer projeleri dünyada 10 yıllar içerisinde firmalar gerçekleştirebiliyorlar. Burada azimle çalışmak, inanmak ama daha önemlisi ihtiyaç var. İHA'larla, SİHA'larla, helikopterlerle, silahlarla, mühimmatlarla yurt dışına bağımlıydık. Buradaki güç, bağımsızlığı oluşturan güç, bütün sektörde her şeyi elinin altında üretebilmekten geçiyor. Bu üretim kapasitesiyle de yurt dışına satmadan bu döngüyü çevirebilmek çok mümkün değil. Burada da ülke stratejileri devreye giriyor. Ürettiğiniz bu gücü, bu stratejik gücü kimlerle paylaşacağınız önem arz ediyor. Burada da ürettiğimiz her ürünü devletimizin izniyle pazara veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın verdiği son kullanıcılarla, dost ve ülkelere satıyoruz. Dolayısıyla bu sektörün gücü aynı zamanda ülkemizin gücü oluyor." Özyılmaz, hali hazırda 82'den fazla ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini, bunların yüzde 90'ı ile aktif ilişkilerinin sürdüğünü ve yeni pazarlarda büyümeye devam ettiklerini belirtti.