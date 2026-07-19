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Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı ifadeler! Adil Öksüz ile 152 görüşmeye dikkat çeken savunma Narin Güran cinayetinde gözler Yargıtay’da! Nevzat Bahtiyar için kritik karar Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan İstanbul depremi açıklaması! 10 gollü çılgın maç! Dünya Kupası'nda 3'üncü ülke belli oldu Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi Bunların alayı kumarbaz! Prompter yetkilisi para bastı Savaşın dozu artacak! Hazırlık yapıyorlar WhatsApp’ta yeni dönem! Bu ayarı yapmayı unutmayın
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Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Türk savunma sanayisi, 2026 yılıyla birlikte stratejik platformların seri üretime geçişiyle tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor. Bayraktar KIZILELMA, KAAN ve ALTAY tankı gibi projeler başta olmak üzere, hava, kara ve deniz kuvvetleri çok sayıda milli sistemle güçleniyor. İhracatta yakalanan rekor başarının ardından 2026, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik kapasitesinin zirveye taşınacağı bir "envanter yılı" olacak.

#1
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ulaştığı tarihi performansla küresel ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen projeler, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve giderek büyüyen teknoloji ekosistemi, Türkiye'yi stratejik üretici ülkelerden biri haline getirdi. 2026 yılı ise, geliştirilen sistemlerin seri üretime geçtiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yoğun şekilde girdiği bir yıl olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekât konseptinde kritik rol üstlenmesi beklenen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak.

#2
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ise önemli bir eşik aşılacak. 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınması planlanırken, uçağın yerli motoru için de kritik tasarım süreci resmen başlayacak.

#3
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Böylece Türkiye, beşinci nesil savaş uçağında tamamen yerli çözüme doğru önemli bir adım atmış olacak. 2026, hava platformlarında teslimat yılı da olacak.

#4
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilirken, milli genel maksat helikopteri GÖKBEY sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak.

#5
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Kara kuvvetlerinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankında ise seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak.

#6
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Kara ateş destek unsurlarında ise 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri de yeni platformlarla güçlenecek. İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir, 2026 yılında donanmaya katılarak Mavi Vatan'ın savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

#7
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın 2026 yılında envantere girmesi planlanıyor. İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak görev yapabilecek şekilde geliştirilen platform; hava-hava görevleri, yüksek hız ve gelişmiş yapay zekâ destekli görev kabiliyetleriyle Türk hava gücünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

#8
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

MİLLİ Muharip Uçak KAAN'da 2026 yılında seri üretim kararının alınması hedefleniyor. Ayrıca yerli motorun kritik tasarım süreci de başlayacak. Beşinci nesil savaş uçağı; düşük görünürlük, yüksek durumsal farkındalık ve ağ destekli harp kabiliyetiyle Türkiye'nin en stratejik projeleri arasında yer alıyor.

#9
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

HAVA Kuvvetleri'ne 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilmesi planlanırken, GÖKBEY helikopteri de sivil sertifikasyonunu tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak.

#10
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

ALTAY Ana Muharebe Tankı'nda seri üretim teslimatlarının çift haneli rakamlara ulaşması beklenirken, 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatı da tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

#11
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

MİLLİ MİLGEM projesinin devamı olan İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir'in Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor. Gelişmiş hava savunma, suüstü harbi ve ağ merkezli harekât kabiliyetleriyle donanmanın önemli vurucu unsurlarından biri olacak.

#12
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

KORAL-2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken, ALP-100 ve ALP-300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek.

#13
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar, Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek.

#14
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan HİSAR, SİPER, TAYFUN ve ATMACA projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Bu sayede hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları karşılanacak hem de ihracat kapasitesi artırılarak küresel pazardaki rekabet gücü desteklenecek.

#15
Foto - Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

ASELSAN'IN geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Lazer tabanlı sistem, özellikle omuzdan atılan ısı güdümlü füzelere karşı hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

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