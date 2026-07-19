Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor
Türk savunma sanayisi, 2026 yılıyla birlikte stratejik platformların seri üretime geçişiyle tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor. Bayraktar KIZILELMA, KAAN ve ALTAY tankı gibi projeler başta olmak üzere, hava, kara ve deniz kuvvetleri çok sayıda milli sistemle güçleniyor. İhracatta yakalanan rekor başarının ardından 2026, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik kapasitesinin zirveye taşınacağı bir "envanter yılı" olacak.