Türk savunmasında 2026 atağı: KAAN, KIZILELMA ve ALTAY gümbür gümbür sahaya iniyor

Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ulaştığı tarihi performansla küresel ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen projeler, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve giderek büyüyen teknoloji ekosistemi, Türkiye'yi stratejik üretici ülkelerden biri haline getirdi. 2026 yılı ise, geliştirilen sistemlerin seri üretime geçtiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yoğun şekilde girdiği bir yıl olacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekât konseptinde kritik rol üstlenmesi beklenen KIZILELMA, Türk savunma sanayiinin en önemli kilometre taşlarından biri olacak.