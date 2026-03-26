İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...
İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü artık zorda...

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İsrailli yetkililerin, ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Başkan Donald Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiği bildirildi.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İsrailli bir yetkili, The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, Tahran ve Washington'ın tutumları bir anlaşma olasılığını 'zayıf' ile 'yok denecek kadar az' arasında bir yere koyuyor. Yine de Trump bizi şaşırtabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Habere göre, İsrail'in elinde, Trump'ın bir ateşkes ilan etmeyi planladığına dair bir emare bulunmuyor. Fakat İsrailli yetkililer, yine de Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Haberde, ABD yönetiminin, 28-29 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalıştığı da öne sürüldü.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İran medyası ise Trump tarafından Tahran'a sunulan 15 maddelik planı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Öte yandan ABD yönetimi, bir yandan müzakerelerin sürdüğüne dair açıklamalar yaparken, diğer yandan binlerce deniz piyadesi ve paraşütçüyü, amfibi çıkarma gemileriyle Orta Doğu'ya sevk ediyor.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Üst düzey bir ABD'li yetkili, yaptığı açıklamada, "(ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) CENTCOM Komutanı (Amiral Brad Cooper), hedeflere ulaşmak için maksimum operasyonel esnekliği sağlamak amacıyla deniz piyadeleri ve paraşütçülerin sunduğu yetenekleri talep etti." ifadelerini kullandı.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile görüşmelerin devam ettiğini öne sürerek, "Haberlerde bazı gerçek payları var ancak okuduğum bazı hikayeler tamamen doğru değil." demişti.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

Sözcü, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Foto - İsrail medyası resmen ağlamaya başladı! ABD'nin destekleri sebebiyle her daim saldıran Katiller sürüsü zorda...

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

