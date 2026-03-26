Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

Katil İsrail'e açıkça destek veren Almanya, tüm dünya ülkeleri tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu kararı aldı.

Foto - Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

Alman otomobil devi, Demir Kubbe hava savunma sistemine füze ekipmanı üretmek için İsrailli şirketle ortaklık yapmaya hazırlanıyor.

Foto - Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, fabrikalarından birini Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürülecek. Avrupa ülkelerine silah satışı yapılmasını da kapsayan proje, Alman hükümetinden de destek gördü.

Foto - Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, fabrikalarından birini otomobil üretiminden Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor. Financial Times'ta yer alan habere göre Volkswagen, İsrail'e ait Rafael Advanced Defence Systems şirketi ile görüşmeler yürütüyor. Buna göre anlaşma sağlanırsa otomotiv şirketi, Almanya'nın Osnabrück kentindeki fabrikasını Demir Kubbe için füze üretim tesisine dönüştürecek.

Foto - Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

Planın öncelikli hedefinin kapanma riskiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikasındaki 2 bin 300 işçinin tümünü istihdamda tutmak olduğu ifade edilirken iki şirketin anlaşmanın sonucunda üretilen savunma sistemlerini Avrupa hükümetlerine pazarlamayı planladığı da belirtildi.

Foto - Alman otomobil firması Volkswagen İsrail'e füze yapacak! Almanlardan büyük destek

İsrail'e her koşulda açıkça desteğini sunan, Gazze'deki soykırımı görmezden gelip Siyonist işgal devletini sürekli aklamaya çalışan Alman hükümetinin anlaşmayı aktif olarak desteklediği de vurgulandı. Anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda araba üretim fabrikasının 12 ila 18 ay içinde silah üretimine başlayacağı belirtildi.

Blondepate

Coca Cola, MC Donalds, vs. gibi Volkswagen de boykot edilmeli.....

.....

Skandal bı haber yok bence gevur gevurlugunu yapıyor bunun sakandallik bı tarafı yok..skandal ne biliyonmu bugün seyrettim Bursa'da kız birisinden çocuk yapıyor çocuk ya ölü doğuyor veya doğmuyor ne olduğu belli değil kızın annesi çocuğu gömüyorkiz annesine şey diyor sen bilirsin ne yaparsan yap ister göm ister çöpe at...diyor..bebek gömüldüğü yerden çıkarılıp bakilacakmis ölümü doğdu canlı canlımı gömüldü diye...mübarek Osmanlı bakiyesi bakiyesi diyorlar ya abi bırakin mübarek Osmanlıyı dilinize almayın.osmanli canlansa önce bunu diyenlere sopa atar...eee bu bir olay herkes böylemi bak bakalım yıllara böyle kaç tane olay var hergün ayrı bi sapıklık işte gerçek skandal bunlar bu topraklarda ..
Terör devleti İsrail'e resti çektiler
Dünya

Terör devleti İsrail'e resti çektiler

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Toprakları işgal eden İsrail ile "ateş altında" müzakereleri reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı: ..
İran’da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar!
Dünya

İran’da ele geçirilen Mossad ajanından itiraflar!

İran’da gözaltına alınan bir MOSSAD ajanı, İsrail’e füzelerin isabet ettiği noktalar hakkında bilgi ilettiğini ve gerektiğinde yeni saldırıl..
Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!
Dünya

Hadi şimdi de koş sarıl alçak adam! İran, Modi'nin eli kanlı katile sarılmasının faturasını 1.5 milyarlık Hindistan’a ödetti! Ülke tüp kuyruğuna girdi, fabrikalar durdu!

İran’ın İsrail’e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi
Gündem

Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yürüttüğü titiz operasyonla emperyalist güçlerin uşaklığını yapan bir ihanet şebekesini çö..
Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev
Gündem

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev

Lübnan direnişi Hizbullah, işgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki askeri noktaları nitelikli füzelerle hedef alırken, sınır hattında sürdü..
Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Dünya

Dünyaya kötü haber! İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek" ifadeleri kullanıldı. ..
