Türk savunma sanayisi rekora koşuyor: 'Anlaşma tamam' diyerek duyuruldu

"Onları bu alanda destekliyor olmak hem bizim hem ülkemiz adına çok gurur verici. 2 senelik süreç; çok zorlu da bir süreçti. 6 ülkeden 9 firmayla bir noktaya gelindi. Bundan sonra işimiz daha zor ama daha zevkli. Çünkü artık kullanıcıyla ki son derece profesyonel ve ne istediğini bilen bir kullanıcı, çalışarak ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlamak en büyük hedefimiz." Yüksek mobilite ve korumanın ürettikleri araçlarda en kritik konu olduğunu vurgulayan Aykol, şu değerlendirmelerde bulundu: "NMS 4X4, artık efsane haline gelmiş EJDER YALÇIN aracının bir türevi. Dolayısıyla son derece güvenilir bir araç. EJDER YALÇIN'da olduğu gibi faydalı yük kapasitesi yüksek. En büyük avantajı 11 kişilik ve hızlı bir araç olması. Torku yüksek, beygir gücü fazla. Dolayısıyla konvoy, hızlı intikal konularında önemli bir açığı kapatacak bir araç." Engin Aykol, araçların teslimatını 18 ay içinde tamamlayacaklarını bildirdi. Nurol Makina, sözleşme kapsamında ilk araçları 2024 yılı içinde Estonya Savunma Kuvvetleri 2. Piyade Tugayı'na teslim edecek.