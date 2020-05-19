2020-05-19 14:32:13 Türk Savunma Sanayiinde devrim gibi projeler! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını belirtti. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...