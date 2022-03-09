2022-03-09 13:01:02 Türk savaş uçaklarına milli güvence
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, şirketin üretimi olan uçak durdurma sistemlerinin jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağladığını bildirdi. Tosun, 'Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz' dedi.