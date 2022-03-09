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Türk savaş uçaklarına milli güvence

2022-03-09 13:01:02
Türk savaş uçaklarına milli güvence

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, şirketin üretimi olan uçak durdurma sistemlerinin jet ve uçakların kısa pistlerde güvenli durmasını sağladığını bildirdi. Tosun, 'Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz' dedi.

#1
Foto - Tosun, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla TÜMOSAN'ın savunma sanayine hizmet üreten şirket olduğunu söyledi.

Tosun, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde AA muhabirine, askeri ve sivil alanda kullanılan kara ve deniz araçlarının motor ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla TÜMOSAN'ın savunma sanayine hizmet üreten şirket olduğunu söyledi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hizmetine sundukları özel maksatlı, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak TÜMOSAN'ın TMSN X7 motoru olduğunu belirten Tosun, 2022 Ağustos sonu itibarıyla araç üstü testlerle sürecin tamamlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hizmetine sundukları özel maksatlı, taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılacak TÜMOSAN'ın TMSN X7 motoru olduğunu belirten Tosun, 2022 Ağustos sonu itibarıyla araç üstü testlerle sürecin tamamlanacağını dile getirdi.

#3
Foto - Tosun, 2023'ün başında seri üretime geçmiş olacaklarını belirterek, 2023'ten sonra 530 beygir ve altı güçlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan birçok zırhlı araçta TÜMOSAN motorunun görülebileceğini ifade etti.

Tosun, 2023'ün başında seri üretime geçmiş olacaklarını belirterek, 2023'ten sonra 530 beygir ve altı güçlerde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan birçok zırhlı araçta TÜMOSAN motorunun görülebileceğini ifade etti.

#4
Foto - JET VE UÇAKLARIN KISA PİSTLERDE GÜVENLİ DURMASINI SAĞLIYOR - TÜMOSAN'ın üretimi

JET VE UÇAKLARIN KISA PİSTLERDE GÜVENLİ DURMASINI SAĞLIYOR - TÜMOSAN'ın üretimi "uçak durdurma sistemleri geri sarma motoru"nun Hava Kuvvetleri Komutanlığınca kullanıldığını anlatan Tosun, şu bilgileri verdi:

#5
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"Geçen yıl 60'ını Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunduk. Şu anda kullanılıyor. Söz konusu sistemin muadili ithaldi, yerlisi bulunmamaktaydı. Bu alanda da yabancı bir firmanın yerli ikamesini gerçekleştirdik. İnşallah devam eden süreçte de başka yabancı ürünlerin yerli ikamesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

#6
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"ÜRETİMİNİZİ GÜÇLÜ TUTUYORSANIZ KUVVETLİSİNİZ" - Tosun, şirketin üretimi 6 silindirli marin motorun Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde Gölcük Tersanesi'nde itici-çekici teknelerde kullanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz. O yüzden Türkiye'nin bu alanda güce ihtiyacı var. Ülkenin yerli üretime, mühendisine ve çalışanına ihtiyacı var, TÜMOSAN olarak bunu yapıyoruz."

#8
Foto - Forklift üretimine başladıklarına değinen Tosun, şöyle konuştu:

Forklift üretimine başladıklarına değinen Tosun, şöyle konuştu: "TÜMOSAN 2017'de başlattığı özgün forklift çalışmasında; pazardaki mevcuda göre yüksek yerlilik oranına sahip, tamamı yerli motor içeren, TÜMOSAN mühendislik, tasarım, üretim ve marka kalitesini barındıran, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, bakım ve işletme maliyeti düşük, ergonomik ve konforlu çalışma ortamı sunan, bakım ve idamesi kolay, son teknolojik alt sistemleri bünyesinde barındıran ve teknolojik gelişmeye açık, yaygın servis ağıyla ürün destek programı sunan bir ürün ailesi hedeflemiş ve oluşturulan prototipler ile kalifikasyon testleri tamamlanmıştır."

#9
Foto - JENERATÖRDE İLK ÜRÜN YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK - Jeneratör üretimi konusunda belli bir kademeye geldiklerini anlatan Tosun,

JENERATÖRDE İLK ÜRÜN YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK - Jeneratör üretimi konusunda belli bir kademeye geldiklerini anlatan Tosun, "Jeneratör projelerinde S8000 mekanik motorları ile muhtelif alternatör çeşitleri kullanılarak 80-100 kva seviyelerinde prototipler gerçekleştirildi. Test ve kalifikasyon süreçlerinin tamamlandı. Çalışmalar, TÜMOSAN'ın geliştirdiği yeni nesil motorlar ile entegre şekilde devam ediyor. İlk ürün ailesi yakın zamanda seri üretime geçecek." diye konuştu.

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