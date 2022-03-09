Türk savaş uçaklarına milli güvence

"Yüksek güçlü gemilerde değil, o konuda çalışmalar devam ediyor ama daha küçük ölçekli çekici-itici unsurlarda TÜMOSAN motorlarını görebileceksiniz. Burada yerli ve millilik önemli. Yani Ukrayna-Rusya savaşında görüyorsunuz, üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan tedarik ile olmuyor. Eğer üretiyorsanız, üretiminizi güçlü tutuyorsanız, kuvvetlisiniz. O yüzden Türkiye'nin bu alanda güce ihtiyacı var. Ülkenin yerli üretime, mühendisine ve çalışanına ihtiyacı var, TÜMOSAN olarak bunu yapıyoruz."