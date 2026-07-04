Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi
Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Oruçreis gemisi, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki törende yer almak amacıyla New York Limanı'na ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Oruçreis gemisi, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki törende yer almak amacıyla New York Limanı'na ulaştı.
TCG Oruçreis, New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek "International Naval Review ve Parade of Sail" etkinliklerine katılmak üzere ABD'ye geldi.
ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atan TCG Oruçreis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri’nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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