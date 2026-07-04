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Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Oruçreis gemisi, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki törende yer almak amacıyla New York Limanı'na ulaştı.

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Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

TCG Oruçreis, New York'ta 5 Temmuz'da düzenlenecek "International Naval Review ve Parade of Sail" etkinliklerine katılmak üzere ABD'ye geldi.

#2
Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atan TCG Oruçreis, dünyanın farklı ülkelerinden gelen savaş gemileriyle birlikte Hudson Nehri’nde düzenlenecek deniz geçit törenine katılacak.

#3
Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#4
Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#5
Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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Foto - Türk savaş gemisi Amerika'da! New York'tan görüntüler geldi

İşte bölgeden görüntüler...

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Yorumlar

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bu şeytanların zincirlerinden kurtulduğumuz gunu gorurmuyuz ..kendi adıma hiç zannetmiyorum ..
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