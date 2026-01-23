  • İSTANBUL
Türk radarı, İsrail’i yerinden hoplattı: Kirli algıya Suriye’den cevap gecikmedi
Türk radarı, İsrail’i yerinden hoplattı: Kirli algıya Suriye’den cevap gecikmedi

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı’nda devreye alınan yeni radar sisteminin tamamen hava seyrüseferi ve sivil trafik yönetimi amaçlı olduğunu duyurdu. İsrail medyasının söz konusu radarı "İsrail savaş uçaklarına karşı büyük bir meydan okuma" olarak nitelendirmesinin ardından yapılan bu açıklama, sistemin askeri bir amacı olmadığını vurguladı. Suriye makamları, tüm operasyonların uluslararası sivil havacılık standartlarına (ICAO) uygun yürütüldüğünü belirterek siyasi manipülasyon iddialarını reddetti.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şam Uluslararası Havalimanı'nda yeni devreye alınan radar sistemi, tamamen hava seyrüseferi ve sivil hava trafik yönetimi amaçlarına yönelik sivil bir radardır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu radarın, Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün tam ve doğrudan yetkisi altında olduğu ve ulusal yasalara ve onaylanmış uluslararası düzenlemelere uygun olarak hava güvenliği sistemi kapsamında kullanıldığı vurgulandı.

Söz konusu radarın, sivil havacılık altyapısının modernizasyonu, güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi ve hava sahası yönetim verimliliğinin artırılmasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, askeri veya sivil olmayan herhangi bir kullanım amacı bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan standartlara tam bağlı kalınacağı ifade edilerek, sivil havacılık sektörünün herhangi bir siyasi veya askeri bağlamda yer alması reddedildi. İsrail'in "E24" televizyon kanalı, Uluslararası Şam Havalimanı'nda kurulan gelişmiş yeni radarın "İsrail savaş uçaklarına karşı büyük bir meydan okuma" olduğunu iddia etmişti.

Hop Oturup Hop Kalkıyor

Hop Oturup Hop kalkan İsrail, Gazze ve Golan tepelerini işgal etti.

Vahap

Merak etmeyin biz onun içine İsraili izleyen bir radar gizlemişizdir.
