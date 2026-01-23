Türk radarı, İsrail’i yerinden hoplattı: Kirli algıya Suriye’den cevap gecikmedi
Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı’nda devreye alınan yeni radar sisteminin tamamen hava seyrüseferi ve sivil trafik yönetimi amaçlı olduğunu duyurdu. İsrail medyasının söz konusu radarı "İsrail savaş uçaklarına karşı büyük bir meydan okuma" olarak nitelendirmesinin ardından yapılan bu açıklama, sistemin askeri bir amacı olmadığını vurguladı. Suriye makamları, tüm operasyonların uluslararası sivil havacılık standartlarına (ICAO) uygun yürütüldüğünü belirterek siyasi manipülasyon iddialarını reddetti.